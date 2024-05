Nuevos hallazgos apuntan a un ambiente terrestre en el antiguo Marte

El hallazgo de alta presencia de manganeso en rocas del lecho del cráter Gale en Marte indica que los sedimentos se formaron en un río, un delta o cerca de la orilla de un lago. Es la conclusión de un nuevo estudio con datos recogidos por el analizador químico de muestras ChemCam a bordo del rover Curiosity de la NASA, que se publica en Journal of Geophysical Research: Planets. "Es difícil que se forme óxido de manganeso en la superficie de Marte, por lo que no esperábamos encontrarlo en concentraciones tan altas en un depósito costero", dijo Patrick Gasda, del grupo de Aplicaciones y Ciencias Espaciales del Laboratorio Nacional de Los Álamos y líder autor del estudio. "En la Tierra, este tipo de depósitos ocurren todo el tiempo debido al alto nivel de oxígeno en nuestra atmósfera producido por la vida fotosintética y a los microbios que ayudan a catalizar esas reacciones de oxidación del manganeso. "En Marte, no tenemos evidencia de vida, y el mecanismo para producir oxígeno en la antigua atmósfera de Marte no está claro, por lo que cómo se formó y concentró el óxido de manganeso aquí es realmente desconcertante. Estos hallazgos apuntan a procesos más grandes que ocurren en Marte. atmósfera o agua superficial y muestra que es necesario trabajar más para comprender la oxidación en Marte", añadió Gasda en un comunicado. ChemCam, que fue desarrollado en Los Álamos y CNES (la agencia espacial francesa), utiliza un láser para formar un plasma en la superficie de una roca y recolecta esa luz para cuantificar la composición elemental de las rocas. Las rocas sedimentarias exploradas por el rover son una mezcla de arenas, limos y lodos. Las rocas arenosas son más porosas y el agua subterránea puede pasar más fácilmente a través de las arenas en comparación con los lodos que forman la mayoría de las rocas del lecho del lago en el cráter Gale. El equipo de investigación analizó cómo el manganeso podría haberse enriquecido en estas arenas (por ejemplo, mediante la filtración de agua subterránea a través de las arenas en la orilla de un lago o en la boca de un delta) y qué oxidante podría ser responsable de la precipitación de manganeso en las arenas. rocas. En la Tierra, el manganeso se enriquece gracias al oxígeno de la atmósfera, y este proceso suele verse acelerado por la presencia de microbios. Los microbios de la Tierra pueden utilizar los numerosos estados de oxidación del manganeso como energía para el metabolismo; Si hubiera vida en el antiguo Marte, las mayores cantidades de manganeso en estas rocas a lo largo de la orilla del lago habrían sido una fuente de energía útil para la vida. "El entorno del lago Gale, tal como lo revelan estas rocas antiguas, nos ofrece una ventana a un entorno habitable que parece sorprendentemente similar a los lugares de la Tierra actuales", dijo Nina Lanza, investigadora principal del instrumento ChemCam. "Los minerales de manganeso son comunes en las aguas poco profundas y óxicas que se encuentran en las orillas de los lagos de la Tierra, y es notable encontrar características tan reconocibles en el antiguo Marte".