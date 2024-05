Más de 40 cursos con destacados ponentes integran la oferta de verano de la Universidad Internacional de Andalucía

Un total de 39 cursos en Andalucía y tres en Montevideo (Uruguay) integran la oferta de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), institución que cumple su 30 aniversario en este 2004, y que en esta edición formativa durante el periodo estival apuesta por importantes ponentes que pasarán por sus tres sedes: la Tecnológica en Málaga; la de La Rábida en Palos de la Frontera (Huelva) y la Antonio Machado en Baeza (Jaén). La Internacional de Andalucía ha programado estas 39 propuestas, entre cursos y encuentros, a desarrollar entre los meses de julio y octubre en La Rábida (16), Málaga (7) y Baeza (16). Una oportunidad de profundizar en temáticas que van desde la Inteligencia Artificial y su aplicación en educación, empresas, derechos humanos o salud) hasta las emociones, pasando por la sostenibilidad, la gastronomía, el reto del agua, el medioambiente, las artes plásticas o la poesía. Así lo ha dado a conocer este lunes en Málaga en rueda de prensa previa a la presentación el rector de la UNIA, José Ignacio García, junto al responsable de Educación y Educación Financiera de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación y Educación de la Junta en Málaga, Miguel Briones; la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso; el director de la sede de Baeza, José Manuel Castro; y la directora de la sede Tecnológica de Málaga, Concha Travesedo. El rector de la UNIA, José Ignacio García, ha destacado que "los Cursos de Verano mantienen inquebrantable una importante demanda por parte de la ciudadanía. En todos los grupos de edad". En su intervención ha puesto en valor dos aspectos que considera "muy importantes"; por un lado, el "plantel de ponentes" y por otro, "las alianzas". Por ello ha insistido en la calidad de los directores y ponentes que participan en los 39 cursos; y respecto a las alianzas, ha recordado que "la Internacional de Andalucía Internacional de Andalucía nace hace 30 años como instrumento de cooperación" y que "toda nuestra actividad es siempre una actividad compartida con instituciones, entidades y empresas, así como del conjunto del sistema universitario público". En esta edición de los Curso de Verano participarán ponentes como los ex ministros Manuel Pimentel y Rafael Catalá; el cineasta Juan Antonio Moreno, ganador de dos Goya y candidato al Oscar; las poetas Mónica Doña y Teresa Gómez, además del director del Cervantes Luis García Montero, habitual en la Universidad; Lorenzo del Río, presidente del TSJA, y Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género; la futbolista Sara Serrat, subcampeona de Europa sub-19; periodistas como José María García, Rafael de la Torre, Paloma Jara o Isabel San Sebastián, o 'El Barroquista', historiador del Arte y divulgador científico. De entre la amplia y variada oferta de temáticas, García ha destacado la tecnología educativa como un componente muy importante este año. "Se trata de formar a los que nos enseñan", ha señalado, a la vez que ha apuntado que los cursos en torno a este "reciclaje del profesorado" van a tener especial protagonismo en Málaga como sede de la innovación y del campus virtual. Y destaca la colaboración de 60 entidades y colectivos. Entre otras, CEPSA, Fundación ONCE, Naturgy, AIQBE, la Junta de Andalucía, el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Asociación de la Prensa de Huelva, el Colegio de Médicos de Málaga o la Fundación Jesús Quintero, además de las universidades de Huelva, Jaén y Málaga, ayuntamientos y diputaciones. De nuevo merece especial mención la Fundación Unicaja, que mantiene su compromiso por acercar estos Cursos de Verano de la Internacional de Andalucía a la sociedad y "con quien consolidamos este año nuestro espacio de colaboración y de nuevo, volvemos a contar con su respaldo para reforzar el programa de becas de los Cursos de Verano. Un instrumento que permite acercar aún más esta actividad a la sociedad. Y facilitar no solo aquella que está cerca, sino también participar de la oferta que mantenemos en las otras provincias", ha manifestado el rector de la UNIA. La UNIA organiza un programa de actividades culturales paralelas a la programación académica del verano, Cultura Abierta, en las sedes de La Rábida y de Baeza. Han sido pensadas atendiendo a la especificidad de cada territorio, teniendo en cuenta las demandas de los usuarios y apostando por propuestas de vanguardia o de carácter emergente que encuentran en el ámbito universitario su público potencial. Los Cursos de Verano tendrán también su continuidad en Hispanoamérica, impulsados por el Grupo La Rábida. En esta ocasión, tras Colombia y Perú, será Uruguay el país que acoja tres cursos con el aprendizaje automático (machine learning) como eje común. Estos cursos se realizarán en septiembre, en colaboración con la Universidad de La República. En palabras del rector, "volvemos a sumar una oferta de proyección internacional, contando de nuevo con una sede fuera de Andalucía, la ciudad de Montevideo". Para Gerardo Lerones, responsable de Educación y Educación Financiera de la Fundación Unicaja, la apuesta por estas becas "supone un nuevo estímulo que complementa a la histórica vinculación de Fundación Unicaja con los Cursos de Verano de la UNIA dentro de la estrategia de la institución por la excelencia educativa, la promoción del talento y la inclusión social". BECAS UNIA-FUNDACIÓN UNICAJA Las personas interesadas en acceder a alguna de las ayudas fruto del acuerdo entre la UNIA y la Fundación Unicaja podrán hacerlo a través del enlace https://www.unia.es/becas.CV El plazo de solicitud de ayudas concluirá el 7 de junio para los cursos de La Rábida y el 21 de junio para los de Baeza y Málaga. Las modalidades son tres, no siendo excluyentes entre sí: de matrícula, de alojamiento (con exenciones para las residencias de La Rábida y Baeza o una ayuda de 30 euros/día de presencialidad en Málaga) y de manutención (con exención de tasas en el comedor de La Rábida o ayuda de 30 euros/día de presencialidad en las otras sedes). Las becas de alojamiento y manutención tienen como requisito básico residir a más de 50 kilómetros de la sede donde tenga lugar el curso. Para matricularse en estos cursos o encuentros el alumnado debe formalizar su inscripción a través www.unia.es/automatricula, mediante el registro electrónico https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do o presentando el impreso normalizado en el registro de la sede donde se vaya a realizar el curso. El importe de la matrícula es de 70 euros para los cursos, 55 euros para los encuentros de 20 horas y 40 euros para los encuentros de 15 horas, incluidos los 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de certificados. El plazo de matrícula concluirá cinco días naturales antes de que comience la actividad académica, siempre que queden plazas disponibles. SEDE TECNOLÓGICA DE MÁLAGA La directora de la Sede Tecnológica de la UNIA en Málaga, Concha Travesedo, ha puesto en valor que la programación de los cursos en la capital de la Costa del Sol busca tanto una vinculación con el entorno como temas de interés general. Así, ha hablado de cursos sobre estrés hídrico, diversidad marina en el Mediterráneo, uno dedicado a Picasso, sobre ciudades sostenibles y sobre economía circular. Travesedo se ha referido a la nueva sede de la UNIA en el Puerto de Málaga, "un espacio, que sumamos a nuestro edificio de Mena, y supone una ampliación de las instalaciones de la Internacional de Andalucía en la ciudad y contribuye a una mejor implantación de los Cursos de Verano y del resto de actividades docentes y culturales". Además, ha agregado, "redunda en el incremento de nuestras actividades presenciales que nos permitirán conectar con los intereses de los malagueños".