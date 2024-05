Margarita 'La Diosa de la Cumbia' anuncia 'Herencia de Cumbia', un show junto a sus hijos

Ciudad de México, 6 mayo (EFE).- La cantante colombiana, nacionalizada mexicana Margarita 'La Diosa de la Cumbia' anunció este lunes un concierto especial en el que compartirá el escenario con dos de sus hijos el próximo 14 de mayo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el marco del festejo por el Día de las Madres que se celebra el 10 de mayo en este país.

El show 'Herencia de Cumbia' es una forma de "heredar en vida el escenario" a sus hijos Mafer Vargas y Johnny Alvear, según compartió la cantante en una rueda de prensa junto con su hija María Fernanda.

"Es un show nuevo, en el sentido de que hicimos una recopilación de 43 años de carrera de Margarita 'La Diosa de la Cumbia', y lo resumimos en 'midleys' (popurrís) y vamos a cantar canciones que no hemos cantado en este escenario, ni en otros", explicó la cantante

La intérprete del tema 'Escándalo' comentó que "va a haber de todo" en el concierto, desde sus primeras canciones hasta los últimos sencillos de sus hijos.

Por ejemplo, Mafer presentará una mezcla de cumbia con reguetón "sensual, pero tierna, muy para la chaviza (juventud)", mientras que Johnny cantará un sencillo que le compuso a su mamá.

"Esa canción me la dio a mí, pero es tan hermosa, que hasta se me pone la 'piel de gallina', y dije, no, esto lo tiene que cantar Jonathan porque es espectacular y quiero que se luzca", confesó Margarita.

Además, la cantante de 'Amor de mis amores' adelantó que prepara su nuevo disco 'Herencia de Cumbia', donde también compartirá el micrófono con Johny y Mafer.

La exvocalista de la Sonora Dinamita mencionó que entre otros proyectos futuros que le gustaría hacer está un disco de rancheras y otro, de sus canciones favoritas.

Y explicó que la "herencia de cumbia" que alista con sus hijos no significa que esté preparando el camino para su retiro.

"Tengo 64 años, me veo bien todavía, no quisiera verme como alguien que no puede hacer lo que estoy haciendo. Cuando yo sienta que no puedo dar lo que la gente espera que yo de, cuando la gente no reciba lo que les estoy dando, entonces tal vez pensaré en tomarme un tiempo", aclaró.

Finalmente, la cantante de 'Qué bello' y 'Bombón' contó que festejará el Día de las Madres este 10 de mayo ensayando junto con sus retoños. "El día de la madre es todos los días, hasta que duremos", dijo.

Por su parte, Mafer compartió que ya le adelantó el regalo a su mamá, además de que todos los días le prepara de comer y la consiente.

"No hay mejor manera de celebrar a mi mamá que haciendo lo que ella ama, lo que nos comparte y también amamos, que es hacer música y preparar cosas especiales y bonitas", expresó Mafer. EFE

