La reina Sofía y la infanta Elena coinciden con Victoria Federica en la final del Mutua Madrid Open

Tras unos días repletos de tenis en los que hemos vivido la derrotas de los española Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal, el Mutua Madrid Open de Madrid pone punto y final con la final disputada entre A. Rublev y F. Auger-Aliassime. A pesar de la ausencia de españoles en el partido final, fueron muchos los rostros conocidos los que no quisieron perderse el encuentro en la pista central de la Caja Mágica. Aficionadas al deporte, la reina Sofía y la infanta Elena fueron dos de las espectadoras del partido desde uno de los palcos de la pista. Junto a ellas también Miguel, el hijo de la infanta Cristina disfrutó del partido junto a su abuela y su tía con las que compartió numerosas confidencias durante todo el encuentro. A pesar de su coincidencia en el partido, Victoria Federica no se sentó al lado de su abuela y su madre ya que prefirió disfrutar del encuentro con una amiga que ejerció a la vez de fotógrafa para ella demostrando que es toda una 'influencer'. También el amor estuvo muy presente en el partido ya que fueron varias parejas las que disfrutaron de la final compartiendo su afición por el deporte. Este fue el caso de Nieves Álvarez y Bill Saad. A pesar de la discreción que les caracteriza, la pareja compartió confidencias y complicidad durante su presencia en el partido demostrando que su relación marcha viento en popa. Por su parte, también José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo disfrutaron de su recién estrenado matrimonio durante el partido. Olvidándose de su faceta de papás por unas horas, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo también demostraron que son grandes aficionados al tenis sin perder detalle de lo que sucedía sobre la pista de juego. Igualmente, también Feliciano López y Sandra Gago dejaron a sus hijos en casa para disfrutar del partido más importante del torneo. Sin rastro de Aitana Ocaña, Sebatián Yatra fue otro de los rostros conocidos que disfrutó del encuentro como también lo hicieron el cantante C. Tangana, los ex futbolistas Iván Helguera, Luis Figo o Roberto Carlos, el político Juanma Moreno y su mujer Manuela Villena, la modelo Martina Klein o el presentador Arturo Valls. El mundo de la interpretación también estuvo presente en la cita con actores como Vanesa Romero o Javier Cámara.