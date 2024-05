La petrolera estatal de Abu Dabi abandona el proceso para comprar la participación de Novonor en Braskem

La compañía nacional de petróleo de Abu Dabi (Adnoc, por sus siglas en inglés) ha informado que ya no está interesada en continuar el proceso de análisis y negociación con Novonor (antes Odebretch) respecto a la potencial compra de su participación mayoritaria en la petroquímica brasileña Braskem. Adnoc había hecho una oferta no vinculante en noviembre, pero ya no está interesada en realizar esa transacción, según ha notificado Braskem este lunes en un comunicado. Con todo, según ha añadido la petroquímica, Novonor sigue "plenamente comprometido" en intentar vender su participación, "en línea con el compromiso adquirido con sus partes relacionadas". Novonor ha estado intentando vender la participación para apaciguar a sus acreedores en un proceso intermitente que se ha prolongado durante años. Con arreglo a esta información, Braskem se ha desplomado más de un 14% en Bolsa al inicio de la sesión bursátil de este lunes. En concreto, las acciones de la compañía han retrocedido un 14,49%, hasta negociarse a un precio de 19,71 reales brasileños (3,61 euros).