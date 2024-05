La JEC abre expediente a Tezanos por la encuesta del CIS por el periodo de reflexión de Sánchez

La Junta Electoral Central ha acordado abrir expediente al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a su presidente, José Félix Tezanos, por su encuesta urgente sobre el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, un trabajo que al final incluyó estimación de voto estando en pleno periodo electoral para las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. Tras anunciarse el periodo de reflexión, el presidente del CIS, el sociólogo socialista José Félix Tezanos, decidió poner en marcha el operativo del organismo público para realizar un sondeo flash sobre esa decisión de Pedro Sánchez. El CIS, al que Sumar y otros partidos reprochan que en sus encuestas no pregunte sobre la monarquía, activó a sus entrevistadores para realizar sus cuestionarios telefónicos y tener resultados en poco tiempo. El sondeo se basó en 1.809 entrevistas telefónicas realizadas el viernes 26 de abril, una muestra que es algo menos de la mitad que en un barómetro mensual. Finalmente, el presidente del Gobierno compareció a las once de la mañana de este lunes y anunció su decisión de continuar en el cargo, agradeciendo la movilización del PSOE en su apoyo. Y el CIS, que no llegó a pedir opinión sobre la Ley de Amnistía, presentó públicamente los resultados de su sondeo sobre el periodo de reflexión de Sánchez tres horas después de que el paréntesis haya terminado. En ese sondeo flash, el CIS incluyó además una pregunta sobre intención de voto y realizó una estimación de voto de ámbito nacional, todo ello pese a que estaba obligado a informar al organismo arbitral dado que hay dos procesos electorales en marcha: las elecciones catalanas y las europeas. La nueva estimación de voto dio la vuelta a los resultados del barómetro del CIS hecho unas semanas antes y el PSOE apareció disparado casi diez puntos por encima del PP. El presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, anunció una denuncia contra el CIS por ese estudio. Ahora la Junta Electoral Central ha atendido la queja del PP y ha decidido abrir expediente sancionador a la institución y a su presidente, según confirmaron a Europa Press fuentes del organismo arbitral, que este martes hará pública su resolución. En cambio, se ha descartado abrir expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por esa rueda de prensa que ofreció anunciando su continuidad en la Moncloa.