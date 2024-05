Jude Bellingham: "Es importante seguir el legado y valores de las leyendas del pasado del Real Madrid"

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, recalca que el conjunto madridista "es lo máximo" a lo que un jugador puede "aspirar" y que por ello está sorprendido de haber llegado "tan rápido", mientras que advierte de la importancia de la historia que rodea a la entidad porque "es importante seguir el legado y los valores de las leyendas del pasado" que pasaron por el equipo. "Este club siempre es lo máximo a lo que puedes aspirar en el fútbol. Siempre ha sido el nivel al que quería llegar y al que podía llegar, pero no pensaba que llegaría tan rápido. Ahora estoy aquí, me siento agradecido cada día por poder representar a este club y ahora es una gran parte de mi vida, es mi vida en realidad. Siempre ha sido el objetivo para mí", señaló Bellingham en una entrevista a los medios oficiales de la UEFA publicada este lunes por la web de su club. El internacional dio "las gracias" al 14 veces campeón de Europa "por su interés" en ficharle. "Hay muchos jugadores con talento y tuve el honor de que pensaran que tenía las características correctas y la personalidad necesaria para encajar. Cuando me llamaron y me contaron el plan y el proyecto para los próximos años me convencieron, no tuve ni que pensarlo", advirtió. El centrocampista reconoció que su familia juega un "papel importante" en su carrera y que "todos" estaban de acuerdo en esta "gran decisión" de fichar por el Real Madrid. "Siempre pensamos que era la mejor decisión y con ese apoyo tienes más confianza para tomar estas grandes decisiones", confesó. "Disfruto siendo jugador del Real Madrid, en los momentos buenos y en los malos, cuando tienes que levantarte y volver a intentarlo. Todo lo que tiene que ver con jugar al máximo nivel en un club tan grande me parece increíble. Hay que disfrutar la sensación de estar en las trincheras y pensar que no es un buen momento, pero tomar responsabilidad y ayudar al equipo a salir de esos momentos malos", prosiguió Bellingham. En este sentido, no olvida que una de las claves esta campaña ha sido que el equipo ha conseguido superar los momentos más delicados "con otros jugadores dando un paso al frente". "Esos partidos que parecían que iban a ser empates o derrotas y alguien consigue cambiar las cosas, es una sensación genial", remarcó. El de Stourbridge también destaca que en el club madridista "aprendes a reconocer a las leyendas del pasado". "Los valores y la identidad del club están construidos en esas leyendas que llevaron tan bien este escudo antes que nosotros. Es importante seguir el legado y los valores que ellos pusieron y es lo que yo intento hacer", apuntó. En cuanto a su posición en el equipo, no esconde que dónde le ha colocado Carlo Ancelotti es donde "mejor" le va. "Creo que cuando tengo la libertad de subir, bajar, pasar la última línea y tener el balón para jugar y crear, me siento muy bien y que puedo involucrarme en cualquier acción del juego e intentar hacer mi trabajo defensivo también", recalcó. "El mérito es para el entrenador por darme esa licencia. No es fácil ver a alguien que ha jugado en una posición más baja tanto tiempo en el Dortmund y encontrar algo que te haga pensar que me iría bien jugando un poco más arriba. Honestamente, todo el mérito es suyo", aseguró el inglés. Y pese a su gran rendimiento individual, tiene claro que él sólo piensa "en los objetivos colectivos" y que "de todo lo demás sólo habla la gente". "Siempre pienso en los compañeros con los que trabajo cada día, que están ahí en los malos momentos y con quienes disfrutas los buenos", expresó el madridista. "Siempre pienso en lo bonito que sería levantar todos esos trofeos juntos y recompensar el trabajo que todos han hecho durante la temporada, ese es el objetivo final del fútbol. Si habláramos dentro de un año, me gustaría tener una Champions y estar en otra semifinal", sentenció el futbolista de 20 años.