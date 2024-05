Italia reprocha a Macron su idea de mandar tropas a Ucrania: "Estamos en una etapa que requiere racionalidad"

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha cuestionado el "paso hacia delante" del presidente francés, Emmanuel Macron, en relación a su sugerencia de enviar tropas a Ucrania. "No sé que beneficio traerá en esta etapa tan difícil en la que se requiere análisis, racionalidad y diplomacia", ha dicho. "Este es un momento sin precedentes similares en la historia reciente. Si tenemos que buscar ejemplos que se le parezcan, hubo resultados dramáticos, dos guerras mundiales", ha expresado el ministro de Defensa en una entrevista publicada este lunes en el diario italiano 'Il Messaggero'. Crosetto ha vuelto a expresar su negativa a la propuesta lanzada por Macron hace unos meses y ha defendido la necesidad de continuar con las actuales medidas de apoyo a Ucrania pues se trata de la mejor manera de reafirmar el Derecho Internacional y "la forma más racional de evitar una guerra mundial". Crosetto cree que esas declaraciones de Macron evidencian que "Europa no tiene voz" en según qué cuestiones. "Hay un continente que se ha unido a lo largo de los años sobre el euro y sobre alguno asuntos burocráticos y poco más", ha dicho. "No hay una Europa política (...) en cuestiones fundamentales y estratégicas Europa no es más que una suma de voluntades. A veces convergentes y muy a menudo divergentes", ha valorado el jefe de la Defensa italiana, compañero de partido de la primera ministra Giorgia Meloni. En lo que respecta a la actual situación en el frente de guerra, Crosetto ha expresado su preocupación ante una eventual llegada de las fuerzas rusas a Kiev, ya que ningún país de la OTAN querría tenerlas cerca de sus fronteras. "Espero que Rusia no vaya más allá de las estupideces que ha hecho en los últimos dos años", ha confiado Crosetto, alertando del efecto "dramático" que tendría para Europa que el presidente Vladimir Putin se hiciera con Kiev. "La llegada de antiguas tropas soviéticas a Kiev sería un elemento absolutamente desestabilizador para Europa y el mundo. Esto nos conduciría inevitablemente a un choque con otros países, que no aceptarían tanques rusos en la frontera", ha dicho. Si bien Crosetto confía en estar "equivocado", considera que el presidente Putin no tendrá suficiente con Ucrania y ha planteado la posibilidad tan repetida por Kiev de que los países bálticos y Polonia podrían ser los siguientes objetivos de Rusia. "Nadie nos asegura que se detendrá", ha dicho el ministro de Defensa.