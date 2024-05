Instagram estrena nuevos 'stickers' en Historias, con opciones para compartir música y revelar publicaciones ocultas

Instagram ha anunciado la llegada de nuevos 'stickers' a su apartado de Historias, con opciones colaborativas para compartir canciones disponibles en la biblioteca de la plataforma, así como revelar otras que permanezcan ocultas o difuminadas mediante el envío de un mensaje directo (DM). La compañía ha explicado que, con esta actualización, busca inspirar a los usuarios a ser creativos, así como conectarse con otras personas con canciones y fotografías, según un comunicado compartido en su web. Para ello, ha implementado cuatro nuevos 'stickers' en las Historias, entre los que destaca 'Add Yours Music' (traducido como 'Música de Ahora tú' en España), que viene a ser un apéndice de la funcionalidad ya existente 'Add Yours' ('Ahora tú'). Esta alternativa, anunciada a finales de 2021, permite crear hilos de respuestas en estas publicaciones efímeras y propone un formato colaborativo, para que los usuarios publiquen otras historias relacionadas con el tema propuesto. De esta manera, 'Add Yours Music' permite compartir canciones disponibles en la biblioteca de la plataforma, de modo que, una vez publicada la historia, los seguidores podrán añadir la canción que están escuchando con este 'sticker'. El servicio de Meta ha anunciado, por otro lado, la incorporación de la herramienta Frames ('Marcos'), que convierte cualquier imagen en una Polaroid con este adheshivo. Esto significa que, para revelar su contenido, los seguidores deberán agitar su 'smartphone', simulando la acción característica del revelado de estas fotografías. Para utilizar esta opción, se debe elegir el 'sticker' correspondiente y acceder a la galería de fotos del terminal. Una vez elegida una imagen, a la que se puede añadir un título si así se desea y la fecha en la que se haya capturado, se publica en Historias. La compañía ha aclarado que, además de mover el móvil, la plataforma también introduce un botón para revelar la imagen dentro del marco sin necesitar de agitar el dispositivo. El 'sticker' Revelar, por otra aprte, permite publicar historias ocultas para que amigos y seguidores puedan descrubrirlas. "La única forma de que vean el contenido es enviándote un mensaje directo (DM)", ha aclarado en el escrito. De esta manera, tras elegir esta herramienta, Instagram solicitará a los usuarios que escriban una pista sobre la imagen que se va a ocultar. Asimismo, incluye el botón 'Vista pervia' en la esquina inferior izquierda para visualizar cómo aparecerá la Historia en su perfil. Una vez publicada, los interesados deberán enviar un mensaje directo al usuario. No es necesario que este apruebe cada uno de los DM recibidos para revelar su historia. Recortes es la última solución que se ha incorporado a Historias de Instagram, que permite convertir cualquier vídeo o fotografía del carrete en un 'sticker' personalizado para estas publicaciones efímeras y 'reels'. Esto es posible tanto con contenidos de la galería del dispositivo como con fotografías elegibles compartidas por cuentas públicas en Instagram.