Expertos de la ONU denuncian que palestinos fueron "enterrados vivos" por fuerzas israelíes en fosas de Gaza

Expertos de la ONU para los Derechos Humanos han expresado este lunes su condena tras el hallazgo de fosas comunes con cadáveres de personas con indicios de haber sido torturadas, ejecutadas e incluso enterradas vivas durante la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Alertan además del elevado número de víctimas civiles del conflicto, que afecta "desproporcionadamente" a mujeres y niñas. "Estamos horrorizados por los detalles sobre las fosas comunes recientemente descubiertas en la Franja de Gaza. Más de 390 cuerpos han sido descubiertos en los hospitales Al Nasser y Al Shifa, incluidos los de mujeres y niños, y muchos de ellos parecen tener señales de tortura y ejecuciones sumarias y posibles casos de personas enterradas vivas", han apuntado los expertos en un comunicado. Asimismo, alertan de que las mujeres y los menores de edad "están entre los más expuestos al peligro" en este conflicto. Casi la mitad de los más de 34.000 palestinos muertos son menores de edad y casi un tercio, mujeres. Entre los más de 78.000 heridos un 75 por ciento son mujeres y de los más de 8.000 desaparecidos, más de la mitad son mujeres y niños, según las estimaciones de los expertos de la ONU. Las cifras implican unas 63 mujeres muertas al día, de las cuales 37 son madres. Un total de 17.000 menores palestinos han quedado huérfanos desde el inicio de la ofensiva israelí. Además hay 1,7 millones de desplazados internos y 1,1 millones de gazatíes sufren "niveles catastróficos" de inseguridad alimentaria, según las estadísticas. DESAPARICIÓN FORZADA DE MUJERES Y NIÑAS El informe llama por otra parte la atención sobre los casos de mujeres y niñas que objeto de desaparición forzada que se atribuye a las fuerzas militares israelíes. En ese sentido, reprochan al Gobierno israelí que no haya llevado a cabo una investigación "independiente, imparcial y eficaz" sobre las acusaciones de agresiones y violencia sexual contra mujeres y niñas. También denuncian la destrucción por Israel de la clínica de fertilidad más importante del enclave, donde se almacenaban unos 3.000 embriones. "El trato a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia sigue siendo lamentable con el bombardeo directo de hospitales y la negación deliberada de acceso a instalaciones sanitarias por francotiradores israelíes, combinada con la falta de camas y recursos médicos que ponen a unas 50.000 mujeres palestinas embarazadas y a 20.000 recién nacidos en un riesgo inimaginable", han alertado. Más de 183 mujeres dan a luz al día en Gaza sin ningún tipo de analgésico y "cientos de bebés han muerto por la falta de suministro eléctrico de las incubadoras". "Las terribles condiciones han provocado un incremento del 300 por cien de los abortos espontáneos y el 95 por ciento de embarazadas y mujeres en periodo de lactancia están en situación de grave pobreza alimentaria", han agregado. Unas 690.000 mujeres y niñas de Gaza no tienen los medios para afrontar el ciclo menstrual con privacidad y dignidad y se han dado casos de uso de medicamentos anticonceptivos para evitar condiciones menstruales antihigiénicas. En general, la "destrucción sin precedentes" de viviendas y la precariedad del día a día "han afectado desproporcionadamente a las mujeres y niñas". "Nada ilustra mejor la violencia sistemática que sufren las mujeres y sus hijos que la historia de un bebé que fue salvada del útero de su madre que murió en un ataque israelí en la Franja de Gaza, pero que murió días después, el 26 de abril, en una incubadora", han relatado. "Estamos consternados por que las mujeres sean atacadas por Israel con tanta saña, con ataques indiscriminados y desproporcionados. Parece que no escatiman medios para destruir sus vidas y negarles sus derechos fundamentales", han reprochado. Por todo ello piden a Israel "cesar todas las hostilidades" y a los Estados "el cese inmediato de todas las exportaciones de armas". "Estos Estados no pueden seguir ignorando que las armas se utilizan para matar y lisiar a mujeres y niños inocentes. No caben más excusas", han apelado. Los firmantes de son la relatora especial para la violencia contra las mujeres y niñas, sus causas y consecuencias, Reem al Salem; la relatora especial para la situación de los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese; el relator especial para el derecho a la vivienda adecuada, BAlakrishnan Rajagopal; el relator especial para el derecho a la alimentación, Michael Fakhri; el relator especial para los derechos al agua potable segura y el alcantarillado, Pedro Arrojo Agudo; la relatora especial para los Derechos Humanos de las personas desplazadas internas, Paula Gaviria Betancur, y el relator especial para el fomento y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales durante la lucha contra el terrorismo, Ben Saul. Los expertos forman parte del organismo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el órgano de expertos más grande del sistema de Derechos Humanos de la ONU. Son expertos independientes en Derechos Humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que colaboran de forma voluntaria y no son funcionarios de la organización.