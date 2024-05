El Gobierno crea el 'Kit Consulting', con 300 millones en ayudas para digitalizar pymes y centrado en la IA

El Gobierno ha creado el programa 'Kit Consulting', dotado con 300 millones de euros y a través del cual ofrecerá ayudas a pymes de entre 10 y 250 empleados para la contratación de servicios de asesoramiento orientados a su transformación digital, especialmente en ámbitos como la inteligencia artificial (IA) o la ciberseguridad, según han explicado a Europa Press en fuentes gubernamentales. La cuantía de la ayuda que podrá recibir cada pyme dependerá del número de empleados que tenga y se materializará en un 'bono de asesoramiento digital' de 12.000, 18.000 o 24.000 euros. En concreto, la ayuda para las pymes de entre 10 y menos de 50 empleados será de 12.000 euros, para empresas de entre 50 y menos de 100 trabajadores asciende a 18.000 euros y para compañías de entre 100 y menos de 250 efectivos será de 24.000 euros. En ese sentido, la empresa beneficiaria deberá emplear el bono concedido en uno o varios de los 10 servicios de asesoramiento que incluye el catálogo del programa. En el portfolio de esta iniciativa gubernamental figuran servicios de asesoramiento en inteligencia artificial, en análisis de datos (básico y avanzado), en ventas digitales, en procesos de negocio o de producción, en estrategia y rendimiento de negocio, en ciberseguridad (básico, avanzado y preparación para certificación) y en transformación digital. En ese sentido, las empresas que soliciten los servicios de asesoramiento avanzado (tanto en análisis de datos como en ciberseguridad) deben haber completado previamente el nivel básico. En este contexto, las fuentes consultadas han subrayado que el foco del programa está puesto en ayudar a las pymes en la implementación de la inteligencia artificial, dado que son este tipo de compañías las que "realmente se tienen que transformar para poder conseguir las ganancias de productividad" empresarial que se esperan lograr a través del uso de esta tecnología. En concreto, el Ejecutivo espera que el 'Kit Consulting' llegue al menos a 15.000 empresas y que ya a mediados de junio las pymes puedan empezar a solicitar las ayudas. Al igual que el 'Kit Digital', este programa de ayudas estará gestionado por Red.es, entidad ascrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y los 300 millones de euros con los que está dotada esta iniciativa provendrán de los fondos NextGeneration EU. REQUISITOS Entre los requisitos que tendrán que cumplir las pymes para poder acceder a este programa de ayudas se encuentra la obligatoriedad de tener el domicilio fiscal en territorio español y tener la consideración de pequeña o mediana empresa. Los solicitantes también deberán estar inscritos en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica que desarrolla la empresa en el momento de pedir la subvención. Tampoco deberán tener la consideración de empresas en crisis, estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no estar sujeto a una ornde de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. Asimismo, se exige que la pyme solicitante no esté incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y no superar el límite de ayudas de minimis. ASESORES DIGITALES Por otro lado, los servicios incluidos en el catálogo del programa serán desarrollados por una serie de asesores digitales, los cuales serán los únicos habilitados para suscribir los acuerdos de prestación con las pymes beneficiarias y que son los que efectivamente reciben el pago de la ayuda una vez hayan justificado su trabajo. El plazo de adhesión al programa por parte de los asesores digitales permanecerá abierto durante toda la vigencia del 'Kit Consulting'. Para ser asesor digital en el 'Kit Consulting' las empresas interesadas deben haber facturado al menos 100.000 euros en el año anterior a su solicitud de adhesión al programa o tener una media de ingresos en sus tres últimos ejercicios superior a ese umbral. También deben tener su domicilio fiscal en algún país de la Unión Europea y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, entre otros requisitos. MENOS BUROCRACIA Para el lanzamiento del 'Kit Consulting' el Gobierno contará con un sistema de tramitación automatizado impulsado por, entre otros elementos, la inteligencia artificial, con el objetivo de reducir la carga burocrática y lograr con ello disminuir el número de documentos a presentar y acortar los plazos de concesión. Así, las pymes solicitantes no tendrán que aportar ninguna documentación, si bien tendrán que autorizar a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para poder ser beneficiario del programa. A ello se suma la puesta en marcha de una plataforma de inteligencia artificial con la que el Gobierno podrá verificar las justificaciones de los servicios de asesoramiento prestados y con la que podrá, por ejemplo, detectar plagias o comprobar la calidad de los documentos presentados.