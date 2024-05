El economista jefe del BCE reconoce que bajar tipos en junio "no sería una sorpresa"

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, ha reconocido que los datos más recientes han contribuido a mejorar la confianza de que la inflación retornará "pronto" al objetivo, lo que parece encaminar al Consejo de Gobierno de la institución hacia un primer recorte de los tipos de interés en su reunión de junio, algo que para el irlandés "no sería una sorpresa". En una entrevista con 'El Confidencial', recogida por Europa Press, el ejecutivo del BCE apunta que tanto la estimación preliminar de la inflación de la eurozona correspondiente al mes de abril, como el dato del PIB del primer trimestre, mejoran su confianza en que la inflación "vuelva pronto al objetivo". "Mi nivel de confianza ha mejorado en comparación con el de nuestra reunión de abril. Pero, por supuesto, recibiremos más datos de aquí a junio", ha reconocido Lane, asumiendo que, en este momento, el mercado cree que se va a producir un recorte de tipos, "así que una bajada no sería una sorpresa". No obstante, advierte de que, si bien los últimos datos son una parte importante de la información que esperaba conocer la institución, cuando el Consejo vuelva a reunirse en junio dispondrá ya de los datos de inflación de otro mes, así como de más información sobre la dinámica salarial. "No hace falta hacer afirmaciones con excesiva seguridad. Aprovecharemos estas semanas para examinar los datos que vayan llegando". subraya. De este modo, el influyente economista jefe del BCE se suma a la opinión expresada en las últimas semanas por algunos de los miembros más relevantes de la ejecutiva del banco central, como el vicepresidente, Luis de Guindos, quien recientemente consideraba como "hecho consumado" que la institución decida aliviar en junio la restricción de la política monetaria de la eurozona siempre que no haya sorpresas. ESPAÑA, IMPULSADA POR TURISMO Y FONDOS EUROPEOS. Por otro lado, Lane muestra su satisfacción con el "sólido comportamiento" demostrado por la economía española, que se ha beneficiado entre otras cuestiones de la mejor evolución del turismo, así como del apoyo de los fondos europeos. "Una cuestión que es interesante, no sólo en España, sino de forma más general, es que se ha producido una mejora duradera en el turismo. Y no es una cuestión solo doméstica. Claramente, se observa una recuperación del turismo internacional, por ejemplo, del norteamericano hacia Europa", destaca el irlandés. Asimismo, el ejecutivo del BCE señala también la importancia de los fondos Next Generation EU para España y otros países beneficiarios sobre los que advierte de que, si bien el crecimiento económico de España es positivo, todos los receptores "deben centrarse en la implementación de los planes de inversión, además de en las reformas".