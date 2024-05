Edin Terzic: "Para el PSG es una misión y para nosotros, un gran sueño"

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha asegurado que el pase a la final de la Liga de Campeones, que se jugarán este martes ante el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, es "una misión" para los franceses y "un gran sueño" para el conjunto alemán, y ha recalcado que los de Luis Enrique "lo harán mejor que la semana pasada", cuando perdieron 1-0 en el Signal Iduna Park. "Ellos tienen una misión, nosotros tenemos un gran sueño. También debemos mejorar nuestro desempeño y debemos hacerlo todos juntos. Hay muchas cosas que tendremos que hacer mejor, porque ellos lo harán mejor que la semana pasada", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. Además, el técnico germano apeló a "hacerlo mejor" que en el primer partido de la fase de grupos de septiembre, en el que cayeron en París por 2-0. "Ahora que hemos llegado hasta aquí, esta vez queremos hacerlo mejor. No quedamos satisfechos con el juego que hicimos aquí en París. El plan parecía bueno, pero la ejecución no funcionó. Nos faltó valentía en muchos aspectos", señaló. Posteriormente, firmaron un empate con los de Luis Enrique (1-1) en el duelo en Dortmund en la fase de grupos y les ganaron (1-0) en el partido de ida. "Hemos demostrado que hay maneras completamente diferentes de jugar contra el PSG. Parte del éxito fue poner esa intensidad en el campo. Si es necesario, correremos otros 20 kilómetros. Hay que tener respeto, resiliencia, coraje y alegría si queremos lograr algo grande", subrayó. Por último, preguntado por el paralelismo en cuanto a la importancia de esta cita con las semifinales de 1997 ante el Manchester United y las de 2013 contra el Real Madrid, Terzic fue claro. "En ambos enfrentamientos los partidos de vuelta fueron muy igualados. Me encantaría que el paralelismo fuera que vamos a llegar a la final, y luego preferiría que fuera como 1997 y no como en 2013", finalizó, rememorando el título logrado frente a la Juventus y la final perdida ante el Bayern de Múnich.