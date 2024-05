(Crónica) El Real Betis da el golpe por Europa sin respuesta de Valencia ni Villarreal

El Real Betis, con goles de Ayoze y Pablo Fonals, se impuso este domingo en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports a Osasuna en El Sadar (0-2), un resultado con el que los verdiblancos se afianzan en la séptima plaza, con el añadido de que 'pincharon' Valencia y Villarreal, mientras que el Sevilla dejó ya casi descendido al Granada (3-0). La expulsión por roja directa del local Jon Moncayola en el minuto 26 por una entrada temeraria al impactar en la cabeza de Juan Miranda cuando trataba de alcanzar un balón marcó el duelo en Pamplona, en el que los de Manuel Pellegrini se bastaron de siete minutos de inspiración para hacerse con los tres puntos. El cuadro andaluz no desaprovechó su superioridad y consiguió inaugurar el marcador en el minuto 41 por mediación de Ayoze Pérez. En el tiempo extra de la primera mitad, Willian José cedió atrás para la llegada de Fornals, que puso el definitivo 0-2 (min.45+3). En la reanudación, los de Jagoba Arrasate trataron de recortar distancias y estuvieron a punto de lograrlo en dos acciones en los que la madera repelió el disparo; Catena se encontró con el larguero, y ya en el 76 el palo frustró el remate de Iker Muñoz. El Betis supo vivir de rentas y enlazó su cuarta jornada consecutiva sumando para subir su apuesta continental; con 52 puntos, cinco más que el Valencia, es séptimo, en zona de Conference League y está a solo dos de la Real Sociedad, que marca el último de los puestos de Liga Europa. El equipo 'che' no tuvo respuesta y encajó su tercera derrota seguida. Los de Rubén Baraja cayeron (0-1) ante un Deportivo con la racha inversa, que sacó los tres puntos de Mestalla con un gol de Javi López a saque de esquina. Los locales perdonaron mucho antes de encajar y también en busca al menos del empate. Por su parte, el RC Celta, de nuevo con un Iago Aspas que encontró su mejor versión a tiempo, venció (3-2) al Villarreal (45 puntos) para dejar de sufrir una campaña más por la permanencia. El duelo de toma y daca en Balaídos lo empezó el equipo visitante por medio de Alberto Moreno, pero pronto se complicó para los amarillos. Santi Comesaña vio roja directa por una entrada temeraria en el minuto 17 y el propio Aspas hizo el 1-1 poco después. Los de Vigo dieron la vuelta al marcador gracias a Larsen y, a pesar de que Guedes hizo el 2-2, el último en reír fue el Celta con el definitivo de Douvika a pase de Aspas que frenó al 'Submarino' europeo. Mientras, en el turno de noche de este domingo, el Sánchez Pizjuán acercó otro poco a Segunda a un Granada, a un punto de confirmar su descenso, que peleó como viene haciendo pese a su situación. El equipo de José Ramón Sandoval volvió a plantar cara, pero no tuvo la efectividad de un Sevilla en buena línea. La reacción en Nervión sigue creciendo, aunque Quique Sánchez Flores no quiere exigir su renovación, con cuatro victorias y un empate en las últimas cinco jornadas. Acuña fue quien abrió el marcador y, ante el perdón nazarí arriba, En-Nesyri, en una gran contra, y un golazo de Lukebakio sentenciaron el segundo tiempo. Por otro lado, el ya descendido Almería venció (0-1) al Rayo Vallecano, aún sin la permanencia matemática, para celebrar su segundo triunfo de la temporada. El portero Maximiano fue el héroe de los andaluces en Vallecas, con paradas de todos los colores. Mientras, el 'Choco' Lozano fue el autor del gol, en un error de los locales, a la media hora.