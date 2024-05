Consejo de Banco Sabadell rechaza propuesta de fusión de BBVA

(Bloomberg) -- Banco Sabadell S.A. rechazó una propuesta de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. para iniciar conversaciones sobre una fusión, en lo que representa el segundo intento fallido de este último de comprar a su rival más pequeño.

“Sobre la base del análisis en detalle de la Propuesta, el Consejo ha concluido que esta no satisface el interés de Banco Sabadell y sus accionistas y, en consecuencia, ha rechazado la propuesta de BBVA”, señaló Sabadell en un comunicado emitido el lunes. “La Propuesta infravalora significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente”.

La semana pasada, BBVA realizó una oferta para iniciar conversaciones sobre una posible adquisición de Sabadell. La operación propuesta completamente en acciones suponía una prima del 30% sobre el precio de cierre del 29 de abril del banco más pequeño, o alrededor de €12.000 millones (US$13.000 millones). También ofrecía a los accionistas de Sabadell una participación del 16% en la empresa resultante.

La operación crearía un gigante con activos por más de €1 billón (US$1,1 billón) y un valor de mercado de aproximadamente €70.000 millones, compitiendo con el mayor banco de España, Banco Santander S.A.

Las acciones de Sabadell han subido un 8,7% desde la propuesta inicial del 30 de abril, mientras que las de BBVA han caído un 9,7%.

En el comunicado del lunes, Sabadell dijo que la caída significativa de las acciones de BBVA “genera una incertidumbre adicional” sobre el valor de la propuesta.

Las dos entidades mantuvieron breves negociaciones a finales de 2020 sobre una combinación antes de que las conversaciones fracasaran por el precio. En ese momento, Sabadell estaba en peores condiciones. Tenía problemas en su unidad británica TSB y enfrentaba dudas sobre provisiones vinculadas a hipotecas y a su creciente negocio de pequeñas y medianas empresas, uno de los mayores de España, en medio de la crisis económica causada por la pandemia.

La valoración de Sabadell se ha disparado desde entonces, y ha saneado la unidad británica, mientras que el aumento de las tasas de interés ha impulsado al sector bancario europeo en su conjunto.

Nota Original: Sabadell’s Board Rejects BBVA’s Latest Takeover Approach (1)

