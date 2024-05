Carlos Sainz baja al quinto puesto en Miami por una sanción de cinco segundos

El piloto español de Fórmula Carlos Sainz (Ferrari) bajó un puesto y acabó quinto en el Gran Premio de Miami 2024, sexta prueba del Mundial en el Autódromo Internacional de Miami, después de una sanción de cinco segundos recibido esta madrugada, tras la finalización de la carrera, por entender los comisarios que fue el culpable en un toque con el australiano Oscar Piastri (McLaren) en la recta final de la carrera. Durante la prueba, Dirección de Carrera informó de que el incidente entre el madrileño y el piloto 'papaya' en la última gran recta del trazado en el giro 39 --en el que el español, que se tiró desde muy lejos, toca con la parte trasera el ala delantera izquierda del australiano--. Unas dos horas después de la finalización de la carrera, se materializó la sanción de cinco segundo sobre el tiempo final y un punto en su licencia. "Determinan que el coche 55 estaba adelantando al coche 81 en la curva 17 cuando perdió ligeramente la parte trasera y chocó con el coche 81. La colisión provocó daños en el alerón delantero del coche 81. En el intento de adelantamiento, el 55 frenó tarde, no alcanzó el vértice y en el proceso perdió la parte trasera, con la colisión resultante. Dadas las circunstancias, consideramos que el coche 55 es el principal culpable de la colisión", concluyeron los comisarios. La penalización, que aúpa al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) al cuarto puesto, tiene algo de polémica, ya que unas vueltas antes Sainz intentó un adelantamiento, pero no lo pudo culminar porque Piastri cambió su trazada para echarlo del circuito. "Por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal. He tomado nota y he hecho lo mismo que me venían haciendo a mí toda la carrera, he empezado a ser más agresivo. Creo que había una gran oportunidad de hacer un podio e incluso ganar la carrera, tenía un gran ritmo y he hecho una muy buena salida", dijo Sainz en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press, tras la carrera. El madrileño explicó sus distintos percances, con Piastri y con un Pérez que estuvo cerca de dejarle fuera en la primera curva. "De repente, creo que ha sido Checo ha llegado y nos ha echado a todos de pista sin control. Por una vuelta no hemos cogido el coche de seguridad que nos hubiese hecho ganar la carrera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera. Es un punto de suerte eso, pero hemos sido muy rápidos toda la carrera y hay que quedarse con lo positivo", agregó.