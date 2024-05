Borrell defiende usar fondos europeos para impulsar industria militar de Ucrania frente a la agresión rusa

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha abogado este lunes por emplear fondos europeos para impulsar la fabricación militar en Ucrania, en el marco de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022. En declaraciones antes del foro UE-Ucrania de Industrias de Defensa que se celebra en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha pedido estudiar cómo usar fondos europeos para aumentar la producción armamentística de Ucrania en su propio territorio en lo que sería otro paso para integrar el sector militar ucraniano en el ecosistema europeo. "Es importante que se pueda hacer fabricar en Ucrania por empresas ucranianas apoyadas por firmas europeas", ha defendido, asegurando que de esta forma se acelerarían los tiempos de producción, se ahorrarían costes de transporte y se fabricaría más acorde a las necesidades concretas de Ucrania en el campo de batalla. Para ello, Borrell ha reiterado que la UE puede utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, instrumento con el que los 27 han subvencionado el suministro de armamento a Kiev. "Ucrania es un país en guerra. Las industrias tienen que entender que es una oportunidad y un riesgo pero que hay financiación europea", ha expuesto. La conferencia de este lunes en Bruselas junta a 140 empresas armamentísticas europeas y ucranianas con el objetivo de generar vínculos y facilitar la cooperación para aumentar la fabricación en Ucrania, en particular de recursos prioritarios como defensa antiaérea, municiones, misiles y drones. Antes de la cita, el ministro ucraniano de Industria Estratégica, Oleksandr Kamyshin, ha declarado que el objetivo a corto plazo de este foro es poder contar con más fondos para producir armamento en Ucrania. "Es la forma más rápida que tenemos de ayudar al frente", ha indicado, apuntando que el sector militar ucraniano ha demostrado ser "capaz, competitivo y ajustado a las capacidades europeas". "No competimos si no que podemos producir armamento que funciona y ha sido probado en el campo de batalla", ha afirmado. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea presentó su estrategia industrial de Defensa con la que quiere que para 2030 el 50 por ciento de las adquisiciones militares de los 27 sean de equipos europeos y el 40 por ciento de las compras sean conjuntas, un 'hoja de ruta' que prevé también una línea presupuestaria para potenciar la industria de la Defensa de Ucrania.