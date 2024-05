Sunak se aferra al poder pese al golpe asestado por laboristas en comicios ingleses

Viviana García

Londres, 5 may (EFE).- El primer ministro británico conservador, Rishi Sunak, se aferra al poder y a su plan de Gobierno a pesar del fuerte golpe asestado por los laboristas en los comicios municipales celebrados en Inglaterra, que presagian una derrota calamitosa para los "tories" en las elecciones generales previstas para este año.

En la cita electoral del jueves, los conservadores sufrieron la peor derrota en unas municipales parciales en más de cuarenta años, al quedar incluso por detrás de los liberal demócratas en cuanto al número de concejales, algo que no había sucedido desde 1996.

Cuando se han escrutado 106 de los 107 consistorios en liza, los laboristas sacaron 1.140 concejales, 185 más que en las elecciones locales de 2021; los liberaldemócratas obtuvieron 521, 104 más, mientras que los "tories" perdieron nada menos que 473 para quedar con tan solo 513 asientos. El resto corresponde a otras formaciones.

El mapa electoral resultó aún más desastroso para Sunak en cuanto al resultado de las más de diez alcaldías que estaban en juego.

Los conservadores solo se hicieron con la alcaldía de Tees Valley (en el noreste inglés), y perdieron incluso la de West Middlands (centro-oeste), ganada por el laborista Richard Parker, a pesar de que ésta era vista como segura y que, de retenerla, hubiera permitido a los "tories" amortiguar el varapalo electoral en Inglaterra.

Pese a todo, Sunak insistió hoy en que mantener su plan de gobierno será bueno para su formación en las elecciones generales.

"Ha sido decepcionante, por supuesto, perder a concejales conservadores dedicados", que tienen "un historial de brindar excelentes servicios públicos y atraer inversiones significativas", pero esto "ha redoblado mi determinación para seguir avanzando en nuestro plan", afirmó Sunak en un comunicado.

"Por lo tanto, continuaremos trabajando tan duro como siempre para llevar la lucha contra el Partido Laborista y lograr un futuro mejor para nuestro país", agregó el Jefe de Gobierno del Reino Unido, cuyo objetivo es continuar reduciendo la inflación y poner en marcha su polémico plan alcanzado con Ruanda para llevar a migrantes en situación irregular a ese país africano.

La antigua ministra conservadora de Interior Suella Braverman, dijo este domingo a la BBC que el programa de Sunak "no funciona" y que le "desespera" ver los "terribles resultados" de las municipales.

"No se pueden tergiversar estos resultados, no se puede ocultar el hecho de que han sido resultados electorales terribles para los conservadores y sugieren que nos dirigimos hacia un gobierno laborista y eso me llena de horror", agregó Braverman.

A pesar del revés, no hay voces entre diputados conservadores que pidan la sustitución de Sunak como líder "tory" y primer ministro, debido al poco tiempo que queda para las elecciones generales y la sensación de que la victoria laborista se da casi por segura.

En ese sentido, Braverman resaltó que un cambio de liderazgo no es "una perspectiva factible en este momento, no tenemos tiempo suficiente y es imposible que alguien nuevo venga y cambie" pues no hay ningún "superhombre o supermujer que pueda hacerlo".

Los laboristas de Keir Starmer, exultantes ante los mejores avances en décadas, siguen reclamando un adelanto electoral.

"La gente de todo el país se hartó del caos y el declive de los conservadores y votó por el cambio con los laboristas", afirmó Starmer tras ganar en West Midlands.

Los laboristas avanzaron incluso en áreas donde necesitan obtener buenos resultados para estar seguros de una victoria en unos comicios generales, como fue el caso de Hartlepool, en el noreste inglés, y en Redditch, en el centro del país, así como la alcaldía de West Midlands, una de las zonas más pobladas. EFE

