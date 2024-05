Sainz: Piastri ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen ayer y no le cayó penalización

Redacción deportes, 5 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) dijo este domingo que el australiano Óscar Piastri (McLaren) le hizo ”algo muy parecido a lo de Magnussen (Haas) -cuando fue penalizado por obstaculizar a Lewis Hamilton (Mercedes) en un adelantamiento- y no le cayó penalización”, por lo que tomó ”nota” y fue ”más agresivo” durante la segunda parte de la carrera.

“Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal no sé por qué, tomé nota e hice lo mismo que me hicieron a mí, ser más agresivo”, subrayó Sainz, que se quejó de que Piastri, que cerró en varias ocasiones a Sainz, no fuera penalizado por la FIA.

Así, explicó que cree que ”podía haber hecho un podium e incluso ganar la carrera” por ritmo de carrera pero en la salida el mexicano ’Checo’ Pérez le ”echó” de la pista ”sin mucho control” y luego “por una vuelta” no cogió el ’safety car’ en primera posición, lo que, asegura, le ”hubiera hecho ganar la carrera”.

”Es cuestión de suerte y hay que quedarse con lo positivo”, destacó Sainz, al que le sorprendió que a Magnussen le cayeran ”no sé cuántas penalizaciones y a Piastri ninguna”.

En cualquier caso, se alegró ”muchísimo” por la victoria del británico Lando Norris (McLaren), porque “hay veces que lo haces todo perfecto y quedas segundo, tercero o cuarto y hoy le ha tocado un poco la lotería, pero se lleva una carrera que llevaba mereciéndose mucho tiempo”. EFE

