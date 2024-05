Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás rompen su relación

Noticia de última hora que nos deja completamente helados: Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás han decidido romper su relación sentimental. Ha sido la tenista quien se ha encargado de comunicarlo a todos sus seguidores con un escrito en el que ha asegurado que la ruptura se ha producido de "de forma amistosa". Una decisión que, tal y como ha desvelado Paula, han tomado ambos "después de una cuidadosa consideración y muchos momentos preciosos juntos". Después de compartir "un camino lleno de amor y aprendizaje" ahora seguirán su relación "como amigos con gran respeto". Una noticia inesperada y cuanto menos llamativa, ya que los últimos datos que Europa Press manejaba de ellos reflejaban la felicidad extrema de dos enamorados que siguen exprimiendo al máximo la primera etapa de ilusión. Tanto es así que este fin de semana Europa Press publicaba dos reportajes fotográficos que se llevaron a cabo hace unas semanas a Paula y Stéfanos... uno derrochando complicidad por las calles de Madrid, la pareja disfrutaba de una velada romántica y, por otro lado, otro en el que veíamos cómo se comían a besos en un parque del centro de la capital. Pero... eso no es todo. No solamente las imágenes hablaban por sí solas, también lo que vimos con nuestros propios ojos a raíz de este seguimiento. El pasado 22 de abril la tenista llegó al prestigioso hotel donde se alojaba él y se reencontró también con los padres de Stéfanos. Sin embargo, minutos más tarde de este efusivo encuentro, Paula se quedaba a solas con la madre del tenista y las lágrimas invadían su rostro. Una situación que nos ponía en alerta ante una crisis sentimental, pero lo cierto es que minutos más tarde, la tenista y su todavía pareja se fueron al jardín de dicho hotel y se comieron a besos a modo de... ¿reconciliación? Y tanto. Ya que esa misma noche, la del 22 de abril disfrutaron de una velada romántica de la que fue testigo en exclusiva Europa Press y, después de la cena, ambos disfrutaron de un paseo por las calles de Madrid. Al día siguiente, la normalidad llegó para quedarse a la vida de los dos tortolitos, ya que no se dejaron ver juntos en el hotel porque mientras Badosa comía con dos personas anónimas, él se encontraba en el gimnasio y, minutos más tarde, abandonaban el hotel en un taxi en el que ambos se montaron. Pero... ¿qué ha pasado? Si el 22 de abril todo iba en orden, también el 23 ya que después de estar juntos en el hotel se dejan ver desatando su pasión en uno de los parques más céntricos de la capital... ¿qué ha ocurrido entre ambos para que hayan decidido romper su relación?