Pablo González, el español que deja huella en Riad al llevar la batuta de la primera ópera

Riad, 5 may (EFE).- El director de orquesta español Pablo González (Oviedo, 1975) ha dejado una huella imborrable en Arabia Saudí al llevar la batuta de la primera ópera que se produce en el reino, un proyecto que será para él "inolvidable", indica a EFE en una entrevista en Riad.

En el camerino poco antes del inicio de la función de 'Zarqa al Yamama', la primera ópera producida por Arabia Saudí y la mayor en árabe, González hace balance de estas semanas: "Estoy súper contento, la verdad es que ésta ha sido una experiencia muy emocionante. Todos somos conscientes de que lo que estamos haciendo es algo absolutamente bueno".

Y no sólo eso, sino que es "absolutamente histórico" en el país del golfo, donde décadas de prohibición musical dejó los escenarios en silencio hasta que en 2017, con la creación de la Autoridad General de Entretenimiento como parte de la Visión 2030 del príncipe heredero y líder de facto saudí, Mohamed bin Salmán, levantó este veto cultural y comenzó una serie de cambios que están construyendo actualmente la nación.

"En el panorama de la ópera, verdaderamente esto es algo muy especial. Estamos hablando de la primera ópera de gran formato en árabe de la historia y luego también creo que el proyecto si tiene algo muy especial es el hecho de que ha juntado a personas" de muchas nacionalidades, explicó.

Esto les ha convertido en "una familia", dijo sobre esta ópera, que fue estrenada el pasado 25 de abril y cerró su telón ayer, sábado, con un libreto en árabe del prestigioso poeta saudí Saleh al Zamanan.

"Para muchos será inolvidable, nos vamos a quedar siempre con ello. Y el balance a nivel musical desde luego no puede ser más positivo", aseveró el español, que cuenta con una extensa carrera a nivel nacional, al haber sido el director titular de la Orquesta y Coro de Radio y Televisión Española (2019-2023), e internacional.

'Zarqa al Yamama' (Azul de la Paloma) se basa en un antiguo cuento de la Arabia preislámica y narra la historia de una legendaria mujer de ojos azules, nacida de la tribu de los Geddes y bendecida con el don de ver el futuro. Tras vaticinar el ataque de un ejército rival que amenaza con destruir a su pueblo, la historia sigue a la heroína epónima en su intento de advertir a su líder y a sus consejeros del peligro inminente.

Sin embargo, sus vecinos la ignoraron y fueron exterminados por los invasores. Esta tragedia ocurrió en vida real y los historiadores la llamaron ‘los árabes desvanecidos’, si bien los relatores de la historia añadieron elementos imaginativos que la convirtieron en una leyenda.

Ivan Fukšević, quien dirige la producción que ha tenido lugar en el King Fahad Cultural Centre, en Riad, ofreció la batuta a González para dirigir a la orquesta alemana Dresdner Sinfoniker. "Me preguntó: Pablo, tengo esta idea loca. Me dijo: siéntate, que no te lo vas a creer", aseguró entre risas, y al estudiar las partituras del compositor australiano Lee Bradshaw, le pareció "muy buena música", lo cual era una "pieza clave" para él.

"Creo que la partitura del libro merece que vuelva a sonar y espero que sea así, que pueda tener el recorrido", señaló.

Sobre Arabia Saudí -un país del que "no conocía nada", admitió- se queda con "la amabilidad total de la gente, la disposición excelente en el teatro a la hora de todo. Lo que hemos necesitado han estado ahí para nosotros", indicó sobre esta gran producción que parte de la productora Hwadi, supervisada por la Comisión de Teatro y Artes Escénicas de Arabia Saudí, creada en 2020.

Luego, también se lleva "la valentía" del país, su "voluntad férrea de sacar este proyecto adelante, que creo que tiene muchísimo mérito, porque creo que no es fácil que esto haya sucedido. Para mí, dice mucho de la voluntad, de abrir fronteras y de establecer nuevos lazos", afirmó.

Además, la historia de esta obra habla de "valores con los que todos nos identificamos y que creo que sinceramente son más necesarios que nunca en el tiempo que vivimos ahora".

Es una ópera que, en su opinión, "reflexiona sobre el terrible efecto de la violencia y la falta de escucha entre los pueblos, es decir, el tema es de sorprendente actualidad con lo que estamos viviendo".

Si esta ópera tendría cabida en España, González no tiene duda de que se podría hacer.

Igualmente, sobre el actual panorama cultural español, indicó que "evidentemente siempre tiene margen de mejora" e insistió en que "las artes plásticas y escénicas están absolutamente arrinconadas en el currículum educativo", lo que le parece "una vergüenza".EFE

