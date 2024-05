Netanyahu rechaza cualquier acuerdo que suponga el fin de la guerra y dejar "intacto" a Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este domingo que no aceptarán un acuerdo para la liberación de los rehenes de Gaza que implique el fin de la guerra o dejar "intacto" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), uno de los objetivos principales de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Netanyahu ha destacado la "voluntad demostrada por Israel" para lograr un acuerdo y ha recordado que Estados Unidos considera la última propuesta "generosa". "Israel está dispuesto y sigue dispuesto a aceptar una tregua en los combates para liberar a los rehenes. Eso es lo que hicimos cuando liberamos a los 124 rehenes (en noviembre) y después volvimos a la batalla. También estamos dispuestos a hacerlo hoy", ha resaltado. "Pero terminar la guerra y dejar a Hamás intacto... El Estado de Israel no puede aceptarlo", ha afirmado Netanyahu en un mensaje a la nación publicado este domingo y recogido por medios israelíes. "No estamos dispuestos a aceptar una situación en el que los batallones de Hamás puedan salir de sus búnkeres, recuperar el control de su infraestructura militar y volver a amenazar a los ciudadanos de Israel de los pueblos cercanos", ha argumentado. De producirse, sería "cuestión de tiempo" que Hamás "perpetrara otra masacre y secuestros". "Rendirse a las demandas de Hamás sería una gran victoria para Hamás, para Irán, para el eje del mal. Esta debilidad solo acercaría la siguiente guerra porque se llega a acuerdos no con los débiles y derrotados, sino con los fuertes y victoriosos", ha añadido. "¿Para eso han caído nuestros héroes y heroínas? ¿Hemos pagado un precio insoportable para esto? La respuesta es no (...). Israel no va a acceder a las demandas de Hamás que suponen una rendición y seguirá luchando hasta que se cumplan todos los objetivos", ha remachado. "NADIE ME DICE LO QUE DEBO HACER" Netanyahu ha criticado además las informaciones publicadas en medios de comunicación que "perjudican a las negociaciones" y provocan un "sufrimiento innecesario" a las familias de los rehenes, así como a quienes señalan al Gobierno israelí por la falta de acuerdo. "Hamás es quien está impidiendo que nuestros rehenes sean liberados, quien está atrincherado en su postura. Estamos trabajando por todas las vías posibles para liberar a nuestros rehenes", ha subrayado en respuesta a las multitudinarias y repetidas manifestaciones en Israel a favor de un acuerdo. Netanyahu se ha referido también a las críticas de los partidos de ultraderecha con los que gobierna en coalición y que piden el inicio de la ofensiva militar contra Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Nadie me dice lo que debo hacer ni cómo hacerlo", ha advertido el primer ministro en respuesta a los ministros de Finanzas, Bezalel Smotrich, y de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. "Las cosas pasarán cuando pasen. Lo que espero de esta mesa (Consejo de Ministros) es unidad", ha apuntado. "Si alguien piensa que vamos a renunciar a eliminar a Hamás, está equivocado", aunque ha admitido "retrasos", Israel "va a eliminar a Hamás".