Nacho Palau regresa a redes sociales para agradecer el apoyo recibido tras el fallecimiento de su madre

Están siendo unos meses muy difíciles para Nacho Palau. Además de enfrentarse de nuevo al cáncer, hace apenas unos días el colaborador de televisión utilizaba sus redes sociales para dar una noticia devastadora. Con una imagen de su madre acompañada de la canción 'Wonderful World' de Sam Cooke, desvelaba que Lola Medina había fallecido. Como era de esperar, el que fuera concursante de reality se tomaba unos días alejado de las redes sociales para vivir el duelo en primera persona. Con más ánimos y ganas de volver a mostrarse a sus seguidores, compartía en su Instagram unas imágenes de lo más enternecedoras de su perrita Hera, quien llegaba a su vida hace apenas un par de meses. En los vídeos, la perrita corría por un huerto, metiéndose en el agua del caudal mientras Nacho Palau hablaba con Vicente, el dueño del huerto. El que fuera pareja de Miguel Bosé se mostraba interesado por los cultivos mientras intentaba mantener a su perra fuera de ellos para no estropearlos. Por último, utilizaba la cámara frontal para dedicar unas palabras de agradecimiento a sus amigos y seguidores: "Por cierto, muchas gracias a todos por todas las muestras de cariño. No puedo contestaros a todos los mensajes tan cariñosos y tan bonitos que me habéis enviado. Y nada, estamos muy bien y que os mando un beso, un beso gigante, gigante, gigante a todos por todas las muestras de cariño. Un beso".