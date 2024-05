Los temporales dejan ya 75 muertos en Brasil mientras Porto Alegre entra en una nueva alerta roja

Las autoridades brasileñas han elevado a 75 el número de fallecidos y a 103 el de personas desaparecidas como consecuencia de los dos temporales que azotan desde este lunes a todo el estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, mientras la capital estatal, Porto Alegre, ha entrado de nuevo en estado de alerta roja tras una crecida súbita de las aguas del río Guaíba. El gobierno estatal de Río Grande del Sur ha elevado además a 780.725 la cifra de personas afectadas y a 155 el de heridas. En cuanto a los muertos, las autoridades han matizado que se está investigando seis de los 75 casos de fallecimiento para confirmar si están directamente causadas por las lluvias. Hay 334 municipios afectados por las lluvias torrenciales, 16.609 personas sin hogar y 88.019 que han tenido que ser desalojadas, según el último balance de Defensa Civil, recogido por el diario 'Folha de Sao Paulo'. Además son 839.000 los inmuebles sin suministro de agua y 421.000 los que no tienen servicio de electricidad. También el servicio de telefonía e Internet se ha visto afectado. El nivel del agua del río Gauíba alcanza los 5,3 metros, un dato que supera ampliamente el récord de 4,7 metros registrado en 1941. La alerta de Defensa Civil se dirige a las zonas más bajas de la Región Metropolitana, bajo riesgo de "inundaciones graves" en las próximas 24 horas. La agencia también aconsejó la evacuación inmediata de los habitantes de zonas de riesgo en municipios como Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, Gravataí, Canoas, Charqueadas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo y Taquara. Las autoridades han suspendido las clases en 2.338 colegios públicos, por lo que hay casi 200.000 alumnos afectados. Además hasta 224 escuelas han sufrido daños materiales.