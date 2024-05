Los campeones de Liga, uno a uno

Madrid, 5 may (EFE).-

-- PORTEROS:

.1. THIBAUT COURTOIS

(90 minutos, 1 partido, 1 titular, 0 sustituciones, 2 paradas, 0 goles en contra)

Las lesiones han provocado que haya pasado de ser el único jugador de la plantilla madridista que lo jugó todo en la última conquista de LaLiga en 2022, a disputar solamente un partido. Lo hizo en la jornada en la que el Real Madrid se proclamó campeón tras dejar atrás los peores momentos de su carrera con dos lesiones graves de rodilla. Con el cariño del Santiago Bernabéu en su esperada vuelta, demostró que no ha perdido las cualidades que le convirtieron en el mejor portero del mundo.

13. ANDRIY LUNIN

(1.800 minutos, 20 partidos, 20 titular, 0 sustituciones, 25 paradas, 13 goles en contra)

Se ganó la titularidad tras convertirse en una de las revelaciones del curso partiendo en desventaja para Carlo Ancelotti. La grave lesión de Courtois a punto de comenzar la temporada, le dio la responsabilidad de iniciar LaLiga en San Mamés. Lo hizo con portería a cero antes de su primer gran partido, en Almería, que no le sirvió para seguir contando con la confianza de su técnico. Tras pasar tres meses por el banquillo, cada oportunidad desde noviembre la aprovechó para convertirse desde febrero en titular indiscutible. Es el portero de la competición que ha disputado 1.000 minutos o más, con mejor promedio de goles encajados (0,59) y mejor porcentaje de paradas por tiros a puerta recibidos (77,59%).

25. KEPA ARRIZABALAGA

(1.170 minutos, 13 partidos, 13 titular, 0 sustituciones, 4 paradas, 9 goles en contra)

Llegó para cubrir la baja de Courtois, en una apuesta del club blanco por su mayor experiencia, pero acabó perdiendo el pulso por Lunin, desatado por un par de problemas físicos que dieron paso al ucraniano. Es el portero de LaLiga 2023-24 con mayor porcentaje de porterías a cero con 53,85%. Lo logró en siete de las trece jornadas que disputó. Disputó el clásico de Montjuic, sufrió los tres goles de la única derrota liguera en el Metropolitano y, después de tres meses sin jugar, en el banquillo, en 2024, se desquitó con una gran actuación en San Sebastián.

-- DEFENSAS:

.2. DANI CARVAJAL

(2.009 minutos, 26 partidos, 23 titular, 6 sustituciones, 4 gol, 3 asistencias, 2 amarillas y 1 roja)

Gran referente del Real Madrid en el aspecto defensivo, con él en el campo no se perdió ningún partido en Liga, pero también en el ofensivo. Firma su temporada más productiva de cara al gol con su récord de goles en la competición (4). Sumados a sus tres asistencias, es la temporada en la que generó más de cara al gol, con participación en siete tantos. Un puñal en la banda derecha solamente superado en la estadística ofensiva por Yon Couto (9). En un curso en el que rebajó el número de lesiones musculares, Carvajal es un futbolista imprescindible para 'Carletto'. 114 recuperaciones, 21 pases cortados, 90 duelos ganados de 175. A sus 32 años está en el mejor momento de su carrera.

.3. ÉDER MILITAO

(248 minutos, 6 partidos, 3 titular, 1 sustitución, 1 falta, 0 tarjetas)

En la primera jornada se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y se recuperó en siete meses y medio. Su regreso ha sido progresivo desde su reaparición, precisamente ante el equipo frente al que se lesionó, el Athletic Club, el último día de marzo. Falto aún de ritmo competitivo, le queda tiempo para alcanzar la imagen de central que gana duelos, que es un seguro aéreo con su fortaleza y que suma en acciones a balón parado en ataque. Ganó los seis partidos que disputó, pero ante el Cádiz demostró en dos acciones que aún le falta para poder ser titular en la Liga de Campeones. En 248 minutos de juego no realizó ni una sola falta a un rival.

17. LUCAS VÁZQUEZ

(1.214 minutos, 26 partidos, 12 titular, 4 sustituciones, 2 goles, 4 asistencias)

Asentado como lateral derecho, se consolida como el recambio perfecto para Carvajal. Un futbolista que asume su rol y que quiere extender su estancia en el Real Madrid todo lo que pueda. Se lo gana en el campo, con un rendimiento extraordinario cada vez que juega. Permite al Real Madrid tener a los dos laterales derechos con mejor promedio goleador. El suyo, 0,13 goles por cada 90 minutos en el campo. Además, es el tercero con mejor porcentaje de duelos defensivos ganados (65,38%), sin recibir ni una sola tarjeta con 62 recuperaciones, 9 pases cortados del rival y gran aportación ofensiva. Marcó el gol que dio el triunfo en Vitoria ante el Alavés, rematando de cabeza un saque de esquina, y se salió en el clásico del Bernabéu con gol, asistencia y provocando un penalti en la remontada que sentenció el título. 20 regates y 4 asistencias del suplente perfecto para un entrenador.

.4. DAVID ALABA

(1.156 minutos, 14 partidos, 14 titular, 2 sustituciones, 1 asistencia, 4 faltas, 2 amarillas)

En una atípica temporada de rotura de ligamentos cruzados de rodilla, fue el tercer jugador de la plantilla en caer. Su temporada terminó a mitad de diciembre. Sin llegar a ser el Alaba de la última conquista liguera, fue fijo para Ancelotti. Desde la temporada 2009-10 no jugaba tan pocos minutos en un campeonato de Liga (entonces 197 minutos). El tercero con menos duelos aéreos (23 de 41) y el segundo con menos despejes (0,14 por cada 90 minutos), en jugadores con más de 1.000 minutos en la competición. Aportó 63 recuperaciones y cortó 15 pases de los rivales. Siempre fiable con balón (91,46% de acierto en 878 pases de los que completó 803), se dejó ver en ataque, con cuatro disparos a puerta y uno repelido por el poste, más una asistencia.

.6. NACHO FERNÁNDEZ

(1.536 minutos, 25 partidos, 16 titular, 2 sustituciones, 1 asistencia, 18 faltas, 3 amarillas, 2 rojas)

El año que fue capitán y cumplirá el sueño de levantar LaLiga en el Santiago Bernabéu y ser el encargado de poner la bufanda del Real Madrid a la diosa Cibeles, Nacho se alejó de su imagen siempre regular, del jugador que nunca fallaba cuando recurrían a él los entrenadores. Cuando tuvo más continuidad por las lesiones graves de rodilla de Militao y Alaba que dejaron a Ancelotti sin centrales. Expulsado en dos partidos, el primero en Girona a los 94 minutos con un claro triunfo por 0-3 sobre el rival en una durísima entrada al rival sin sentido. También en Vitoria en el último partido del 2023 cuando el partido apenas llevaba 54 minutos. Muy castigado por las tarjetas en 18 faltas cometidas. Es tercero de los centrales de la Liga en porcentaje de pases completados (93,49%) y porcentaje de pases al último tercio (84,48%).

22. ANTONIO RÜDIGER

(2.439 minutos, 29 partidos, 27 titular, 1 sustitución, 1 gol, 25 faltas, 7 amarillas)

Se ha convertido en el jefe de la defensa del Real Madrid, dando un paso al frente en liderazgo ante las bajas por lesión. Exhibe fortaleza física en cada duelo, siendo el central de LaLiga que más unos contra unos gana (83,33%), aunque los rivales intentan evitarlo, como muestra que es el séptimo central con menos duelos defensivos generales (3,77 por 90 minutos). Un total de 115 recuperaciones, 11 pases cortados, sancionado con siete tarjetas en 25 faltas realizadas. Con balón acertó un 89.88% de los pases. Explota su potencial en el juego aéreo para rematar hasta once veces, una al poste. Marcó un gol que dio los tres puntos, ante el Mallorca en el Bernabéu.

23. FERLAND MENDY

(1.545 minutos, 21 partidos, 19 titular, 9 sustituciones, 16 faltas, 5 amarillas)

Es el lateral que mejor defiende del mundo, según Ancelotti, y un valor seguro para el técnico italiano cuando no estuvo lesionado. Lo cierto es que la estadística muestra que los jugadores no le encaran. Es el lateral zurdo que menos duelos uno contra uno tiene en los partidos, apenas 0,43 por cada 90 minutos. Pese a que en su demarcación es el jugador que más pases realiza (54,58) y completa (94,28%), fue intrascendente su aportación ofensiva. Cero pases de gol en sus subidas y un solo disparo que no fue a puerta. Realizó 16 faltas que fueron castigadas con 5 amarillas.

20. FRAN GARCÍA

(1.216 minutos, 23 partidos, 13 titular, 6 sustituciones, 4 asistencias, 8 faltas, 2 amarillas)

En su regreso al Real Madrid compartió el lateral izquierdo con Ferland Mendy sin recibir la plena confianza de Ancelotti por su endeblez defensiva. Lo compensó en ataque, convirtiéndose en el lateral izquierdo de la Liga con mayor vocación ofensiva. Repartió cuatro asistencias de gol, presumiendo del mejor promedio en la competición, realizó ocho regates y también es el que más conducciones de balón realizó. Su punto a mejorar es la fortaleza defensiva, ganador de 47 de 95 duelos, por debajo del 50%.

-- MEDIOS:

5. JUDE BELLINGHAM

(2.143 minutos, 26 partidos, 25 titular, 9 sustituciones, 18 goles, 4 asistencias, 29 faltas, 5 amarillas, 1 roja)

El jugador de LaLiga. En su primer año en el fútbol español tuvo un rendimiento inmejorable, mejorando cualquier estadística de su pasado. Sin la necesidad de un tiempo de adaptación a la exigencia del Real Madrid y rindiendo desde el primer día. El centrocampista más goleador de la historia del Real Madrid con 18 tantos en la competición (9 con la diestra, 6 de zurda, 3 de cabeza y 1 penalti), apareciendo siempre al espacio y con una lectura de delantero dentro del área rival. 44 regates, 4 asistencias de gol.

En labores defensivas también aportó. Es el que más duelos ganó y el que más faltas recibió. Solamente Dovbyk mejora su promedio goleador. Logró, por primera vez en Liga de este siglo, dar tres victorias a su equipo con goles en el añadido, ante Getafe y en los dos clásicos, contagiándose del espíritu de las remontadas que tanto admiraba a la distancia. En total dio seis de los triunfos de su equipo en 26 jornadas que participó. Un punto por pulir, 5 amarillas en 29 faltas cometidas, y una roja por protestas a los colegiados. Justificada en su caso porque fue un gol que daba un nuevo triunfo, en Mestalla, anulado por Gil Manzano por pitar el final cuando remataba.

.8. TONI KROOS

(1.951 minutos, 30 partidos, 22 titular, 12 sustituciones, 1 gol, 7 asistencias, 17 faltas, 3 amarillas)

El madridismo, empezando por su entrenador, cruza los dedos para que no cuelgue las botas a final de temporada y siga un curso más. Es el cerebro de todo. El gran referente del juego. El rey del pase de la Liga 2023-24. El mediocentro que más pases intenta (82,74) y completa (94,6%); que más pases progresivos intenta (10,72) y completa (91,05%); que más pases largos intenta (10,01) y completa (81,67%), el que menos balones pierde (5,28 pérdidas por 90 minutos). Repartió, además, siete asistencias, realizó 24 disparos, 12 a puerta. Marcó un gol que sirvió de poco en la derrota del Metropolitano. Se estrelló en dos ocasiones con los postes.

10. LUKA MODRIC

(1.517 minutos, 29 partidos, 16 titular, 12 sustituciones, 2 goles, 5 asistencias, 19 faltas, 2 amarillas)

En su Liga más compleja, en la que tuvo que asumir un cambio de rol y ser suplente habitual, al final hubo espacio para la calidad eterna de Modric. Titular en 16 de 34 jornadas y sustituido en 12. Datos que reflejan una merma física a sus 38 años, edad que nadie iguala como centrocampista en la competición. Se convirtió en el madridista más longevo de la historia en jugar un partido de Liga. Siempre fiable con balón, con un 90.92% de pases acertados (1262 de 1388). Repartió cinco asistencias de gol, realizó 18 regates y marcó un tanto en la goleada al Villarreal en el Bernabéu. Es una leyenda que puede estar disputando sus últimos encuentros en la competición antes de dejar un legado para la posteridad del club blanco. Ya es, junto a Nacho, Marcelo y Benzema, el que más títulos logró.

12. EDUARDO CAMAVINGA

(1.568 minutos, 27 partidos, 18 titular, 14 sustituciones, 0 goles, 1 asistencia, 44 faltas, 8 amarillas)

Sigue progresando en una temporada en la que enterró, salvo momentos aislados, la opción de lateral izquierdo y se asentó como mediocentro. Con mucho por mejorar en sus entradas, efectivo en 25 pases cortados y 131 recuperaciones, pero demasiado visibles sus faltas. Castigado con 8 amarillas en 44 realizadas. Hacen que sea el cuarto mediocentro más amonestado de la Liga (0,44). El quinto que más duelos gana. Fino y elegante con el balón, con un 90.92% de pases acertados. Con 31 regates en corto antes de lanzar su potencia en la zancada para romper líneas. Va creciendo su rol en la plantilla antes de ser indiscutible cuando se acaba la etapa histórica de Modric y Kroos.

15. FEDE VALVERDE

(2.678 minutos, 34 partidos, 30 titular, 9 sustituciones, 1 gol, 7 asistencia, 18 faltas, 2 amarillas)

El único jugador de la plantilla madridista que participó en todas las jornadas. Gran referente para Ancelotti con 30 titularidades. Incansable, exhibiendo siempre una gran preparación física. Vaciándose cada jornada para ser el tercer mediocentro de LaLiga en conducciones (9,21 por cada 90 minutos) y el tercero que más disparos realiza con 37, 16 de ellos a puerta. Apenas cometió 18 faltas y recibió dos amonestaciones. Realizó 151 recuperaciones de balón y cortó 39 pases del rival. Vencedor en 101 duelos de 173. Desatándose en ataque para marcar un solo gol, pero repartir siete asistencias. Decisivo.

18. AURÉLIEN TCHOUAMÉNI

(1.987 minutos, 27 partidos, 22 titular, 4 sustituciones, 3 goles, 1 asistencias, 20 faltas, 7 amarillas)

Se sacrificó por el bien del equipo jugando algunos partidos en una demarcación que no le gusta, la de central por las necesidades de Ancelotti ante las bajas. Como mediocentro es el que menos faltas hace (0,89) de toda LaLiga. El segundo centrocampista defensivo que más tiros bloquea (0,53) y más duelos aéreos gana (64,29%). Además dio un paso al frente como le pide su técnico, apareciendo más en ataque y explotando su potente disparo. Marcó tres tantos, curiosamente todos lejos del Bernabéu, en Girona, Las Palmas y Mallorca. Un valor seguro que firmó su mejor Liga.

19. DANI CEBALLOS

(385 minutos, 16 partidos, 3 titular, 2 sustituciones, 0 goles, 1 asistencia)

Una Liga que le hará reconsiderarse su situación y una posible salida del Real Madrid a final de temporada. No fue titular hasta la jornada 22 y lo ha sido desde que LaLiga está sentenciada, ante Real Sociedad y Cádiz, para dar descanso de cara a la Champions a los centrocampistas titulares. Sólo en la temporada 2021-22 tuvo menos minutos.

24. ARDA GÜLER

(165 minutos, 7 partidos, 2 titular, 2 sustituciones, 2 goles, 0 asistencia)

Las lesiones lastraron su inicio de temporada y su adaptación al fútbol español. Su edad, 19 años, hizo que Ancelotti lo cuidara en exceso de la exposición. No tuvo minutos en Liga hasta la jornada 22. No fue titular hasta que el título no estuvo visto para la sentencia tras el clásico, en la jornada 33. Sin embargo, ha dejado destellos de estrella y ha marcado dos goles, al Celta y para dar el triunfo en el Reale Arena. Entre los jugadores con menos de 300 minutos disputados es el que mejor ratio de goles logró. Valor de futuro.

-- DELANTEROS:

7. VINÍCIUS JUNIOR

(1.692 minutos, 24 partidos, 20 titular, 15 sustituciones, 13 goles, 5 asistencias, 22 faltas, 6 amarillas)

Pese a disputar menos partidos por culpa de dos lesiones musculares, es su segunda mejor Liga en goles (13) con cuatro jornadas por disputarse para alcanzar su mejor registro (17). Es la mejor de su carrera en cuanto a promedio: 0,65 goles por cada 90 minutos. Solamente Dovbyk lo mejora. Disparó 55 veces, 35 entre los tres palos. Nadie intenta (11,27), ni completa (5,76) más regates que el brasileño. Desequlibró siempre por banda y Ancelotti le probó por dentro en muchos encuentros para mejorar su impacto goleador en área rival. Compartió el liderazgo con Bellingham sin lucha de egos. Su punto a pulir sigue siendo la entrada a la provocación, perderse en partidos en los que está más pendiente de la grada y sus airadas protestas a colegiados.

11. RODRYGO

(2.186 minutos, 31 partidos, 26 titular, 18 sustituciones, 10 goles, 5 asistencias)

Futbolista imprescindible para Ancelotti, con fe ciega del técnico pese a sufrir dos grandes sequías goleadoras durante la temporada. Firma su mejor temporada en goles en una Liga (10). Sólo Vinícius toca más la pelota que él en el área dentro de los delanteros. Remató 62 ocasiones, 33 a puerta, una vez al palo. Disfrutó cuando pudo jugar por la izquierda pero tuvo una libertad de movimientos partiendo desde la derecha en la mayoría de jornadas pero también actuando como delantero centro para explotar su remate. En continuo crecimiento sintiendo ya el rol de titular.

14. JOSELU MATO

(1.496 minutos, 32 partidos, 13 titular, 5 sustituciones, 9 goles, 2 asistencias)

Rematador nato, el Real Madrid volvió a contar con un 9 puro en su plantilla. Junto a Rodrygo es el jugador de LaLiga que más remates realizó en un partido, ante Las Palmas en la quinta jornada. Ha respondido al papel por el que llegó al Real Madrid. Dando todo cuando tuvo una oportunidad y sumando desde el rol al que se adaptó. Nueve goles en 44 disparos han complementado a los delanteros y cumplió con creces las peticiones de Ancelotti.

21. BRAHIM DÍAZ

(1.393 minutos, 29 partidos, 16 titular, 16 sustituciones, 6 goles, 4 asistencias)

Cumplió con nota el año de su regreso al Real Madrid para tener el protagonismo que demandaba. Sólo Bellingham le supera como el mediapunta con mejor promedio goleador de LaLiga, siendo el de Brahim de 0,38 goles por 90 minutos. Es el mediapunta de la competición que más regates intenta (7,53) y más regates completa (4,17). Seis goles y cuatro asistencias de un jugador que mostró su talento en ataque y se sacrificó, para gusto de Ancelotti en defensa, con 68 recuperaciones.

Roberto Morales