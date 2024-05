La OMC llama a Latinoamérica a "reimaginar la globalización"

Montevideo, 4 may (EFE).- La Organización Mundial de Comercio (OMC) hizo un llamado este sábado a Latinoamérica a "reimaginar la globalización" en la que se descentralicen las cadenas de suministro para "dar valor" a los países que no se beneficiaron de "la primera ola" de la globalización.

Así lo afirmó su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, durante su visita a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en donde sostuvo un encuentro con su secretario general, Sergio Abreu, así como con los embajadores que integran este organismo comercial latinoamericano, en el que también estuvo presente la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón.

"Desde esta región hay una participación muy activa en la OMC y quiero animarlos a que continúen. De hecho, esa es la tarea que tengo para ustedes, que sigan animando a sus embajadores en Ginebra a apoyar el sistema. ¿Dónde estamos ahora? Como he dicho, no estamos seguros en un mundo lleno de riesgos", expresó.

Asimismo, señaló que durante los dos últimos años se ha avanzado en acuerdos como el de las negociaciones sobre las subvenciones perjudiciales a la pesca, en el que se logró completar la primera parte.

"Cuba, Uruguay, Chile y Perú han ratificado el acuerdo. Así que necesito que el resto lo haga. Es importante, porque no queremos subvenciones perjudiciales que puedan fomentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de nuestros océanos. Eso es lo que está ocurriendo", indicó.

En tanto, remarcó que pese a que se han logrado avances en distintas áreas en el tema agrícola "no hubo ningún avance" ya que, a su juicio, "es vergonzoso" ya que la seguridad alimentaria es "un gran problema" en el mundo y la agricultura de muchos de sus países depende de las exportaciones agrícolas.

"Necesitamos romper las negociaciones para poder bajar el nivel de las ayudas internas. 630.000 millones de dólares en subvenciones agrícolas no es suficiente. Tenemos que hacer algo al respecto, acceso al mercado. Tenemos que trabajar en ello", apuntó.

Finalmente, Okonjo-Iweala insistió en que la primera parte de la globalización sacó a más de 1.500 millones de personas de la pobreza aunque también "dejó detrás a muchos pobres" en regiones pobres de países ricos y países pobres que no estaban integrados en el sistema global.

"Ahora nos enfrentamos al proteccionismo y a las acciones unilaterales de los grandes países, algunos de los cuales ya se han beneficiado de este sistema, y ahora dicen que la globalización ya no funciona. No podemos abandonar la globalización ahora porque pensemos que nos están superando. Lo que tenemos que hacer es reimaginar la globalización", sentenció.