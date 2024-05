Jacobo Ostos intenta entregarle la demanda a su hermano en directo

Desde hace tiempo se espera el reencuentro entre los dos hijos de Jaime Ostos. Las tensiones entre los diferentes hermanos y Mari Ángeles Grajal parecen no calmarse con el tiempo, sino coger cada vez más fuerza y acumular enfrentamientos. Es por eso por lo que la entrevista entre Jaime Ostos Jr y Jacobo Ostos creaba una gran expectación. Los hermanos aparecían en plató con varios documentos en las manos y sin dirigirse la mirada. Jaime saludaba a su hermana, tendiéndole la mano. A continuación, se producía uno de los momentos más icónicos de la noche. Jacobo Ostos le soltaba una carpeta diciéndole "date por notificado". Detallando más su gesto, desvelaba que "soy de hechos y aquí tienes tu demanda por vulneración al derecho al honor". Su hermano decidía no coger los documentos que le entregaba. Jaime Ostos Jr. Contraatacaba hablando de cómo habría aprobado su carrera de derecho: "Lo aprobó con un pinganillo y me entere por un amigo tuyo que era el que te chivaba". Esta acusación causaba un ataque de risa a Jacobo, pero continuaba diciendo que lo que le había entregado era "papel mojado" porque no tiene autoridad para entregarle un documento oficial. Retomando uno de los temas que más enfrentamientos ha creado en los últimos meses, Jaime Ostos Jr. reparaba en cómo su hermano llevaba puesta la Cruz de la Beneficencia y no podía evitar decirle que era una vergüenza porque "es algo que no lo puede llevar". Además, le acusaba de no tener tan buena relación con su padre como ha querido hacer ver. Recordaba cómo fue a la Real Maestranza de Sevilla con zapatillas deportivas para homenajear al torero, algo que él veía como una ofensa a su padre. Para terminar su encontronazo, Jacobo se dirigía directamente a su hermano diciendo: "Yo no te quiero y no quiero tener relación contigo más" y "Ojalá este sea el último día que te vea". Como no podía ser de otra manera, Jaime quería decir la última palabra y terminaba su intervención diciendo: "Pues yo voy a estar aquí porque soy tu hermano".