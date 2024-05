Israel cree que Hamás rechazará la última propuesta de acuerdo y acelera los preparativos para atacar Rafá

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado este domingo que Israel ha detectado "indicios" de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no quiere cerrar un acuerdo para la liberación de los rehenes y por tanto la ofensiva militar israelí sobre Rafá podría comenzar "en un futuro cercano". "Tenemos objetivos claros para esta guerra: la eliminación de Hamás y la liberación de los rehenes", ha explicado. "Hemos dado un plazo determinado (a las negociaciones) y hemos retrasado las acciones operativas" para facilitar una posible liberación, ha afirmado Gallant, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Sin embargo, "hemos detectado indicios alarmantes de que Hamás en realidad no tiene intención de ir a ningún tipo de acuerdo marco con nosotros". "Esto significa que la operación en Rafá y en la Franja de Gaza en su totalidad será en un futuro muy cercano", ha apuntado. Gallant ha participado este domingo en un encuentro con militares en el corredor de Netzarim, en el centro de la Franja de Gaza y que parte en dos el enclave palestino.