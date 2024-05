Genoveva Casanova vuelve a retomar su vida social

Tras dejarse ver hace unos meses comiendo con una amiga en un conocido restaurante de Madrid, Genoveva Casanova no ha vuelto a salir de casa. Al menos, no se le ha visto. Inmersa en su nueva aventura en televisión, la que fuera nuera de la Duquesa de Alba parece que ya va retomando su vida social. Hace unos días se dejaba ver con actitud discreta saliendo de su nuevo domicilio en Madrid por la noche para pasar una agradable velada con amigos. Caminando a paso ligero por la calle, Casanova se montaba en su vehículo y desaparecía. Después de las imágenes tan polémicas que salieron a la luz en la revista Lecturas con el ya Rey Federico de Dinamarca, Genoveva comenzaba un encierro que no solo ha durado meses sino que sigue alargando en el tiempo. Todavía no la hemos visto en ningún photocall. Ni siquiera ha hecho ninguna entrevista hablando de cómo ha vivido estos meses en los que se le ha señalado... ¿lo hará? muchos aseguran que llegará un momento que no se podrá esconder más y concederá sus primeras declaraciones. Mientras tanto, parece que poco a poco empieza a retomar esa vida social que ha estado paralizada durante esta última etapa y sale de su encierro tras el mayor escándalo que hemos conocido en los últimos años.