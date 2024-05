El Papa pide que "el diálogo se refuerce y dé buenos frutos" en Oriente Próximo

El Papa ha pedido que "el diálogo" entre palestinos e israelíes "se refuerce y dé buenos frutos", al tiempo que ha felicitado a las Iglesias ortodoxas y orientales que, siguiendo el calendario juliano, celebran este domingo la Pascua. Una vez más, en el Regina Caeli, Francisco ha pedido oraciones por Palestina e Israel reclamando que "se refuerce el diálogo" para que produzca buenos frutos. A continuación, ha pedido oraciones por Ucrania que "sufre tanto". Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, ha felicitado a los cristianos ortodoxos y católicos orientales que celebran la Pascua este domingo. El Pontífice ha dedicado la catequesis a la amistad al comentar el evangelio del 6º domingo de Pascua. Recordando los momentos de infancia, Francisco ha apuntado que la amistad "no es fruto del cálculo, ni de la compulsión: surge espontáneamente cuando reconocemos algo de nosotros mismos en la otra persona". Así, ha afirmado que si la amistad es "verdadera, es tan fuerte que no decae ni siquiera ante la traición" como en el caso de Judas. "Un verdadero amigo no te abandona, ni siquiera cuando cometes un error: te corrige, puede reprenderte, pero te perdona y no te abandona", ha dicho finalmente.