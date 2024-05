Coates: "Es mérito nuestro, hemos sido el mejor equipo"

Lisboa, 5 may (EFE).- El experimentado central internacional uruguayo del Sporting de Portugal, Seba Coates, aseguró este domingo tras ganar con el club luso el título liguero que la victoria "es mérito nuestro", ya que, afirmó, "hemos sido el mejor equipo".

"Se lo dedico a todo el equipo, a nuestra familia, a la gente del Sporting, que nos ha acompañado durante todo el año y ha sufrido con nosotros", sentenció.

Por su parte, el técnico del club, Rúben Amorim, que ha sonado en las últimas semanas para dirigir algún club de Inglaterrra, aseguró que se queda, tras saberse vencedores de la Liga de Portugal.

"Me quedo, tengo contrato con el Sporting", aseguró a la prensa en la zona del Estadio de Alvalade donde jugadores, técnicos y familiares celebran juntos la consecución del campeonato.

Por su parte, el máximo goleador de la Liga de Portugal, que, a falta de dos jornadas lleva 27 tantos, el sueco Gyokeres, no desveló su futuro para la próxima temporada y dijo a los medios de comunicación que "no puedo prometer nada. Pero tengo contrato con el Sporting y me gusta mucho estar aquí". EFE

