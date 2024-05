Alonso: Tenemos que dar un pasito adelante, ojalá Imola nos acerque a Mercedes

Redacción deportes, 6 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró tras quedar noveno en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno que este fin de semana fue “’regulero’” y que en las próximas semanas tienen que dar ”un pasito adelante” que les acerque a Mercedes

“No éramos muy rápidos durante todo el fin de semana, tampoco en carrera y pusimos gomas duras y tuvimos la suerte del ’safety car’. Hemos conseguido dos puntos, pero no ha sido el mejor fin de semana”, confesó Alonso tras la carrera.

Así mismo, Alonso, que se mostró muy contento por la victoria del británico Lando Norris (McLaren) y que pronosticó será ”la primera de muchas”, subrayó que este fin de semana estuvieron más atrás de la lucha por la quinta posición del campeonato de constructores: ”Hemos empezado la temporada quintos, pero en Miami hemos estado incluso más atrás, peleando con Alpine”.

“Tenemos que dar un pasito adelante, todos lo dan y en Imola tendremos alguna mejora. Ojalá nos vuelva a poner cerca de Mercedes”, señaló Alonso, que concluyó que al menos siguieron sumando puntos aunque se va con un sabor ”un poco amargo” tras varios días sin sentirse ”fino”.

Redacción deportes, 5 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) dijo este domingo que el australiano Óscar Piastri (McLaren) le hizo ”algo muy parecido a lo de Magnussen (Haas) -cuando fue penalizado por obstaculizar a Lewis Hamilton (Mercedes) en un adelantamiento- y no le cayó penalización”, por lo que tomó ”nota” y fue ”más agresivo” durante la segunda parte de la carrera.

“Hoy por alguna razón nos han dejado luchar más de lo normal no sé por qué, tomé nota e hice lo mismo que me hicieron a mí, ser más agresivo”, subrayó Sainz, que se quejó de que Piastri, que cerró en varias ocasiones a Sainz, no fuera penalizado por la FIA.

Así, explicó que cree que ”podía haber hecho un podium e incluso ganar la carrera” por ritmo de carrera pero en la salida el mexicano ’Checo’ Pérez le ”echó” de la pista ”sin mucho control” y luego “por una vuelta” no cogió el ’safety car’ en primera posición, lo que, asegura, le ”hubiera hecho ganar la carrera”.

”Es cuestión de suerte y hay que quedarse con lo positivo”, destacó Sainz, al que le sorprendió que a Magnussen le cayeran ”no sé cuántas penalizaciones y a Piastri ninguna”.

En cualquier caso, se alegró ”muchísimo” por la victoria del británico Lando Norris (McLaren), porque “hay veces que lo haces todo perfecto y quedas segundo, tercero o cuarto y hoy le ha tocado un poco la lotería, pero se lleva una carrera que llevaba mereciéndose mucho tiempo”.