Álex Recort tira balones fuera al preguntarle por Victoria Federica

Tras sus sonadas imágenes con Victoria Federica de las que nunca habló públicamente, Álex Recort ha estado viajando fuera de España en un discreto segundo plano para evitar volver a ese foco mediático en el que estuvo durante semanas por la relación de amistad que tenía con la nieta del emérito. Sin embargo, hace unas semanas el joven se dejó ver en la final del Trofeo Conde de Godó entre Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud y allí pudimos hablar con él sobre su nueva actualidad. Álex nos aseguró que "sí" sigue teniendo una buena amistad con Victoria Federica, dejando claro que se llevan "muy bien" a pesar de haber protagonizado esas imágenes por las que se le señaló como su nueva pareja. Eso sí, haciendo gala de esa discreción que siempre ha tenido, el joven no nos quiso desvelar si tiene pareja en la actualidad y además, divagó cuando le preguntábamos si es cierto que estuvo en la feria de Sevilla junto a Victoria Federica: "No, no, no, estamos disfrutando del tenis hoy, la feria siempre es muy divertida. Muy divertida".