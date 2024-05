3-4. El Unión Berlín se asoma al abismo

(Actualiza con resultado del Mainz en el tercer y último párrafos)

Redacción deportes, 5 may (EFE).- El Unión Berlín sufrió una dolorosa derrota ante un rival directo por no perder la categoría, el Bochum, que ganó 3-4 al equipo dirigido por Nenad Bjelica en el Stadion An der Alten Försterei para dejarle al borde de los puestos de descenso.

El conjunto berlinés ha pasado de la euforia de la temporada pasada, a estas alturas en plena pelea por terminar el curso en posiciones de Liga de Campeones, a vivir en un estado de peligro permanente que podría terminar con un descenso indeseado a la segunda categoría del fútbol alemán.

La derrota ante el Bochum colocó al Unión Berlín a solo un punto del descenso que marca el Mainz, que cerró la jornada de la Bundesliga con un empate frente al Heiddenheim (1-1). Ahora mismo, el Mainz sería el último club que perdería la categoría a falta de dos partidos para el final.

En esta ocasión, el Unión Berlín, que acumulaba cinco partidos consecutivos sin ganar (tres derrotas y dos empates), besó la lona de nuevo por culpa de una primera parte terrible en la que el Bochum, con goles de Maximiliam Wittek (doblete) y de Keven Schlotterbeck, encarriló su victoria con suficiencia.

El paso por vestuarios provocó la reacción del Unión Berlín, que por medio de Yorbe Vertessen y de Chris Bedia recortó distancias en el marcador. Sin embargo, Philipp Hofmann, con un gran cabezazo, celebró el 2-4 que parecía definitivo. La aparición de Benedict Hollerbach para recortar distancias de nuevo con un disparo desde dentro del área no fue suficiente para el Unión Berlín, que hasta el final asedió sin éxito a un equipo que se colocó cuatro puntos por encima del descenso tras el empate del Mainz. EFE

