Sainz: “Ha sido muy frustrante, no teníamos velocidad punta para adelantar”

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) aseguró este sábado tras quedar quinto la carrera al esprint que fue ”muy frustrante” no poder adelantar al australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB) pero que no tenían ”velocidad punta para adelantar”.

”Sabíamos que saliendo quintos iba a ser difícil, pero el motor Honda aceleraba muy bien a la salida de las curvas y ha sido imposible”, argumentó Sainz, después de mantener la posición en la que inició la carrera al esprint de este sábado y quedarse a apenas un segundo de Ricciardo, al que siguió e intentó sobrepasar durante gran parte de la carrera.

”Con lo sucia que estaba la zona que no era la trazada, era imposible frenar tarde y poder adelantar y sabíamos que iba a ser difícil”, concluyó Sainz, horas antes de iniciar la clasificación de este sábado previa a la carrera del domingo. EFE

