Sadiq Khan gana la reelección como alcalde de Londres y apuntala la victoria en las elecciones locales

El actual alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha logrado la reelección en el cargo en las elecciones parciales celebradas el pasado jueves en varias localidades de Inglaterra y Gales con un 43,7 por ciento de apoyo, por delante de su rival del Partido Conservador, Susan Hall. Khan ha logrado 1.088.225 votos, frente a los 811.518 de Hall, y muy por delante de Rob Blackie (Partido Liberaldemócrata, 6,1 por ciento), Zoë Garbett (Partido Verde, 5,8 por ciento) y Howard Cox (Reforma Reino Unido, antiguo Partido del Brexit, 3,5 por ciento). La participación ha sido de un 40,5 por ciento en esta votación, que permite a Khan acometer un histórico tercer mandato al frente del Ayuntamiento londinense. Este sábado se han publicado los resultados de los dos distritos de la capital británica que restaban por hacerse oficiales y se ha confirmado la victoria de los laboristas, que han sido las gran des triunfadores de esta votación. Los datos oficiales apuntan además a que el Partido Liberaldemócrata, situado como la tercera o cuarta formación política británica en los últimos años, ha sido la segunda con más concejales electos hasta el momento, por delante del gobernante Partido Conservador. Los resultados parciales oficiales otorgan al Partido Laborista 1.069 concejalías y 49 ayuntamientos, seguido del Partido Liberaldemócrata con 519 concejalías y 12 ayuntamientos y del Partido Conservador, que ha confirmado 498 concejalías y seis ayuntamientos. El Partido Verde ha obtenido 159 concejalías y otras formaciones e independientes, 284, y solo quedan tres ayuntamientos por cerrar los resultados de la votación. "Esta ha sido la prueba final antes de las elecciones generales y está claro que los diputados conservadores están avisados", ha afirmado el líder liberaldemócrata, Ed Davey, que cree que deben estar "mirando aterrorizados por encima de su hombro". "Hemos triunfado en escenarios del muro azul y hemos visto un auténtico hundimiento del apoyo a (el primer ministro) Rishi Sunak y su Gobierno, que sigue fuera de la realidad", ha añadido. Mientras, el líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, ha afirmado este sábado que los conservadores "no se merecen gobernar" Reino Unido tras la derrota que han sufrido en las elecciones municipales. Starmer cree que esta victoria "pasará a los libros de historia" porque "habéis sido capaces de convencer a la gente de que somos un Partido Laborista cambiado, con un plan positivo para gobernar el país", ha declarado durante un acto en la de las Tierras Medias Orientales, al norte de Londres, según recoge la cadena Sky News. Estos resultados confirman que la gente "está harta de vuestra división, de vuestro caos, de vuestro fracaso", según Starmer. "Lo siento. No me importa de qué partido político seáis. Si dejáis un país pero de lo que os lo encontrasteis hace 14 años, no merecéis gobernar", ha remachado. Los comicios son "el inicio del paso de página" antes de las elecciones generales, aunque ha advertido de que "hay mucho trabajo que hacer".