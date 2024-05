Puente pide al PP que "no sobreactúe tanto" y asegura sentirse "respaldado" por el Gobierno tras la polémica con Milei

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, ha pedido al PP que "no sobreactúe tanto" tras pedir su líder, Alberto Núñez Feijóo, su dimisión, a la vez que ha asegurado sentirse respaldado por el Gobierno después de sus declaraciones sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien acusó de ingerir "sustancias". En declaraciones a La Sexta durante la final de la Copa del Rey de rugby en Valencia, que ha recogido Europa Press, el dirigente socialista ha asegurado que no tiene nada más que decir sobre la dimisión que le ha exigido este sábado el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, y se ha limitado a pedir al PP que "no sobreactúe tanto". "Que no sobreactúen tanto. Sobreactúan demasiado", ha dicho Puente tras asegurar que "por supuesto" se siente "absolutamente" respaldado por el Gobierno y que se remite a "lo que ha dicho ya el Ministerio de Exteriores" sobre el comunicado que el Ejecutivo de Gobierno ha emitido en respuesta a sus palabras. El ministro Óscar Puente acusó al presidente Argentino de ingerir "sustancias". "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", declaró este viernes en un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado el viernes en Salamanca. Tras estas palabras, el Gobierno argentino emitió un comunicado criticando las "calumnias e injurias" del ministro contra Javier Milei, añadiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia". El Ministerio de Exteriores, horas después, rechazó rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina que "no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos". Por su parte, Feijóo pidió en un mitin en Badalona (Barcelona) la dimisión o el cese del ministro de Transportes: "Hoy el señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España". Puente criticó entonces al líder del PP en un mensaje en la red social X por apoyar al presidente de Argentina antes que al Gobierno de España. "Ya pide que le hagan un sitio en el mitin con Abascal el 18 de mayo. Es imposible distinguirle ya de la extrema derecha", señaló.