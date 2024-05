Petro crea una "mesa técnica de coordinación" para investigar las acusaciones de corrupción en la UNGRD

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este viernes la creación de una "mesa técnica de coordinación" a fin de investigar las acusaciones de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). "En consonancia con la convicción de que nadie puede estar por encima de la ley, el Gobierno de Gustavo Petro anunció una serie de medidas que tienen el objetivo de identificar, documentar y enfrentar cualquier indicio de corrupción para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía", reza un comunicado de la Presidencia. Esto se produce después de que el exsubdirector del organismo Sneyder Pinilla señalara a una serie de funcionarios públicos por irregularidades en la compra de hasta 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira. En concreto, la UNGRD habría desembolsado hasta 46.800 millones de pesos a la empresa Impoamericana Roger, fundada por un estudiante de veterinaria de 26 años, según ha desvelado Pinilla a la revista colombiana Semana. En el caso estarían presuntamente implicados el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso. Pinilla aseveró que su entonces jefe, el director de la UNGRD, Olmedo López, ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Calle, cantidades que fueron entregadas antes de las elecciones de octubre de 2023 y que pertenecerían a los sobrecostes generados por el contrato de los carrotanques. Name ha señalado este mismo viernes en un comunicado en su perfil en la red social X que no conoce a Pinilla y ha asegurado que sus declaraciones pretenden desviar "la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD". Por su parte, Calle ha señalado en un comunicado publicado en la citada red social que no ha tenido "relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar". "Es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas", ha destacado.