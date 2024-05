Pablo Urdangarin guarda silencio al ser preguntado por la situación de su padre

En una de las etapas más dulces de su vida, Pablo Urdangarin viajaba hace unos días hasta Valladolid para cumplir con sus compromisos deportivos con el Granollers que en esta ocasión se enfrentaba al Atlético Valladolid como anfitrión del encuentro. Con el apoyo incondicional de su familia que acompaña al joven siempre que puede, en esta ocasión Pablo no contó con la presencia de ningún familiar desde las gradas. Sin lugar a dudas, tanto Iñaki Urdangarin como la Infanta Cristina están siguiendo muy de cerca los triunfos de su hijo en el terreno deportivo donde el joven se ha convertido en toda una estrella de su equipo donde, un día más, se mostró de lo más cómodo e integrado con sus compañeros. Además de sus padres, Pablo también cuenta con el respaldo incondicional de su pareja, Johanna Zott que se ha convertido en una seguidora más del Granollers en cada uno de sus partidos. Siempre muy discreto con su vida familiar, en esta ocasión el joven guardó silencio a la salía del partido cuando le preguntaron por el momento personal que está viviendo su padre. En los últimos días, el que fuera Duque de Palma ha dejado claro públicamente que ya no es un personaje público y que ha decidido continuar con su vida completamente alejado del foco mediático. Feliz al lado de su actual pareja, Ainhoa Armentia, Iñaki ha pedido privacidad mientras se centra en la búsqueda de un nuevo trabajo que se ha convertido en una tarea verdaderamente difícil para él. "No encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas" ha revelado recientemente su abogado Mario Pascual Vives.