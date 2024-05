Nacho Fernández: "Somos una gran piña y se ha demostrado en cada uno de los partidos de esta Liga"

El futbolista español Nacho Fernández, primer capitán del Real Madrid, ha descrito al vestuario madridista y a su 'staff' técnico como "una gran piña", lo que a su juicio "se ha demostrado en cada uno de los partidos" de LaLiga EA Sports 2023/24, conquistada este sábado de modo matemático debido a la combinación de resultados en la jornada 34. "Cuando un equipo gana una Liga, es que ha sido regular. Es fundamental el trabajo defensivo que hemos hecho, con muchas porterías a cero; arriba lógicamente sabemos el potencial que tenemos, pero yo creo que ha sido una temporada magnífica. Como digo, equipo muy regular, equipo muy competitivo, nunca ha bajado los brazos, somos una gran piña y yo creo que se ha demostrado en cada uno de los partidos de esta Liga", declaró Nacho al canal de televisión oficial del Real Madrid. "Muy felices. Las Ligas son muy difíciles de ganar, es el trabajo y el sacrificio que hace todo el equipo durante todo el año. Así que nada, superfelices, a disfrutarlo y ya pensando en el próximo, que tenemos un gran partido", aludió el capitán a la inminente vuelta de semifinales en la Liga de Campeones, que será el próximo miércoles ante el FC Bayern. Además, recordó sus inicios en el club blanco. "Mentiría si dijera que cuando era pequeño no soñaba con ganar una Liga como capitán. Es una sensación que he tenido muchas ganas de vivirlo durante muchos días este año. Es un sueño cumplido, ganar una Liga en el Real Madrid es algo magnífico y haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a ir a la Cibeles a poner esa bufanda", comentó al respecto. "Desde aquí, mandar un mensaje lo primero de felicitación a todo el madridismo. Gracias por el apoyo que hemos tenido durante toda la temporada, que ha sido fundamental. Y lo segundo, pues también mandarles un mensaje de tranquilidad, que esto se va a celebrar como se merece el fin de semana que viene. Ellos saben lo competitivos y las ganas que tenemos del partido del miércoles contra el Bayern", añadió Nacho. "Entiendo también que tienen muchas ganas como nosotros de celebrarlo. Pero bueno, hay que hay que esperar una semana, que lo vamos a celebrar a lo grande como se merece", insistió Nacho antes de valorar que haya conquistado 25 títulos en la entidad merengue. "Suena muy bonito, suena increíble. Ser uno de los jugadores con más títulos en este club es algo maravilloso, muy especial además compartirlo con jugadores como Luka [Modric], Marcelo y Karim [Benzema]. Te habla de la altura de estos jugadores. Muy feliz y, bueno, estamos ahí a un pasito de un partido muy importante, que es el del Bayern, y a las puertas de poder llegar a otra final, que vamos a darlo todo para intentar conseguirlo", concluyó el primer capitán merengue.