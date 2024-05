Moscú niega cualquier relación con los ciberataques en Europa: EEUU nos "acusa de todos los pecados mortales"

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoli Antonov, ha rechazado este sábado las declaraciones del Departamento de Estado estadounidense sobre la supuesta vinculación de la Dirección Principal de Inteligencia (GRU) del Estado Mayor ruso con los ciberataques perpetrados contra los aliados europeos de la potencia norteamericana. "Consideramos estas declaraciones como otro ejemplo de diplomacia de megáfono y una prueba del deseo incontenible de Washington de acusar a Rusia de todos los pecados mortales", ha expresado Antonov en declaraciones a los medios, instando a Estados Unidos a transmitir cualquier sospecha "a través de los canales oficiales, presentando hechos y pruebas concretos". A este respecto, el embajador ruso ha aseverado que las autoridades estadounidenses "simplemente no tienen nada que demostrar en apoyo de sus insinuaciones" y ha tildado los comentarios de Estado de "historias falsas y provocativas", advirtiendo de que "no harán más que intensificarse a medida que se acercan las elecciones presidenciales, como ocurrió en años anteriores". "Los políticos locales se sienten dueños de la situación, intensificando la supuesta 'amenaza rusa' y distrayendo la atención de los votantes de cuestiones urgentes", ha opinado el funcionario ruso. En la misma línea, Antonov ha alertado de que esta "propaganda falsa" no solo pretende ser perjudicial para Rusia, sino que "la negativa manifiesta a entablar un diálogo profesional" socava también "la seguridad de la información internacional". "Permítanme recordarles que fue el 'Occidente colectivo' el que tomó el camino de la militarización del espacio de la información y la mejora de los métodos de realización de ciberataques. Al mismo tiempo, según las estadísticas, la gran mayoría de los ataques informáticos en el mundo ocurren desde el territorio de los Estados Unidos", ha apostillado el representante de Rusia en EEUU. Así las cosas, Antonov ha subrayado que "la lucha contra las estructuras criminales es una prioridad y una parte integral de la política estatal" rusa, cuyo objetivo no es otro que "combatir todas las formas de delincuencia". "Nuestro país nunca ha rehuido un debate igualitario y no politizado sobre cuestiones emergentes. La parte estadounidense es muy consciente de ello", ha zanjado el embajador. Estas declaraciones llegan después de que los países miembro de la Unión Europea y de la OTAN hayan denunciado este viernes una campaña rusa de ciberataques contra partidos políticos e instituciones en Alemania y República Checa, avisando de que tomarían medidas para responder a las amenazas orquestadas por el Kremlin.