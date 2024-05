Makoke, derroche de pasión y felicidad con su novio en un día muy especial

Aprovechando un hueco en sus respectivas agendas profesionales con motivo del puente de mayo, Makoke y su novio, Gonzalo, han elegido la Costa del Sol para disfrutar de unos días de descanso y desconexión alejados del revuelo de la capital madrileña. Disfrutando al máximo de su relación, que se consolida a pasos agigantados -en junio celebrarán su primer aniversario de amor- la pareja disfrutó de uno de los chiringuitos más exclusivos de Estepona, donde los vimos compartir besos, bailes sensuales y abrazos como cualquier otra pareja de enamorados en un día muy especial para el empresario Feliz y entregada, Makoke derrochó muestras de cariño y complicidad con su pareja en el día de su cumpleaños mientras disfrutaba de un agradable paseo tras la salida del local. Agarrados por la cintura, la pareja compartió innumerables abrazos, besos y miradas que hablan por si mismas y reflejan lo enamoradísima que está la colaboradora, mientras charlaban de camino a casa. Situada de nuevo en el punto de mira debido a la participación de Laura Matamoros en 'Supervivientes', donde no ha parado de lanzarle dardos envenenados, Makoke ha dejado claro cuál es su postura intentando evitando entrar en conflicto de nuevo con la hermana de su hija Anita, lo más importante para ella en estos momentos. Aparentemente relajados y disfrutando al máximo de su tiempo juntos, Makoke y Gonzalo están exprimiendo al máximo el maravilloso momento personal que están viviendo y que no esconden. "Solo puedo agradecerle a la vida haberme cruzado contigo, me estás dando el amor más brutal que he sentido nunca, Te amo, y ojalá celebremos siempre juntos este día Muchísimas felicidades mi amor, TE AMO. Todo contigo, Me quedo contigo, y así... SIEMPRE*" escribía recientemente la colaboradora de televisión en su cuenta de Instagram a modo de felicitación de cumpleaños para su chico. "Estoy in love total" ha confesado con una gran sonrisa Makoke, que en esta ocasión apostó por la comodidad con un ajustado mini vestido negro de manga larga con escogte a la espalda y botas estilo cowboy, y nos regaló su paseo más romántico con el que no duda en definir como el amor de su vida.