Llegan a El Cairo las delegaciones de Hamás y Qatar en medio de progresos de cara a una nueva tregua en Gaza

Delegaciones del movimiento islamista palestino Hamás y de la mediación de Qatar se encuentran ya en El Cairo para mantener conversaciones sobre un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes con Israel. Ambos equipos llegaron a bordo de un vuelo procedente de Qatar, según las fuentes de DPA en el aeropuerto de la capital egipcia. La televisión egipcia Al Qahera News, afiliada al Estado egipcio, informó durante la llegada de las delegaciones de que en las últimas horas se han alcanzado "importantes progresos" de cara a una posible solución provisional al conflicto. La emisora, que citó a "fuentes de alto nivel", indicó que los negociadores egipcios implicados en las conversaciones parecen haber alcanzado una "fórmula de consenso" sobre varias cuestiones pendientes, sin dar más detalles. Israel lleva bombardeando la Franja de Gaza desde tierra y aire desde que militantes de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre del año pasado que dejó alrededor de 1.200 muertos. Como parte de los últimos esfuerzos de mediación, Hamás, que secuestró a unas 250 personas de Israel el 7 de octubre, recibió una propuesta de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes. Aún está pendiente una respuesta. Más de 100 rehenes fueron liberados durante una tregua de seis días en noviembre. No está claro cuántos de los que permanecen en cautiverio siguen vivos. Meses de mediación por parte de Egipto, Qatar y Estados Unidos en negociaciones indirectas entre Israel y Hamas aún no han dado como resultado un gran avance, pero la presión diplomática para lograr un acuerdo ha cobrado impulso en los últimos días. Por contra, fuentes israelíes próximas a las conversaciones en curso han desmentido informaciones aparecidas en medios árabes y que apuntan que Estados Unidos ha garantizado que Israel retirará todas las tropas de Gaza al concluir un acuerdo de alto el fuego en tres fases. "Al contrario de lo que se informa, Israel bajo ninguna circunstancia aceptará el fin de la guerra como parte de un acuerdo para liberar a nuestros rehenes", según esta fuente, antes de asegurar que el Ejército israelí acabará entrando en Rafá, el último refugio de cientos de miles desplazados palestinos, a pesar de las presiones norteamericanas. "Tal como lo decidió el escalón político, el Ejército israelí entrará en Rafá y destruirán los batallones de Hamás que quedan allí, con o sin un respiro temporal para permitir la liberación de nuestros rehenes", según esta fuente al 'Times of Israel'.