Las nominaciones más inesperadas que dejan en jaque a 'Supervivientes' y a seis concursantes en la cuerda floja

Noche repleta de emociones la que hemos vivido este jueves con 'Supervivientes'. La gala comenzaba con reprimenda y sanción disciplinaria para Miri Pérez-Cabrero y Aurah Ruiz por saltarse las normas del reality al robar dos bricks de leche y un zumo de la cabaña del equipo técnico aprovechando la oscuridad de la noche. "Nos declaramos culpables del robo, teníamos muchísima hambre" han confesado, ganándose una nominación directa por parte de la organización antes de que la mujer de Jesé Rodríguez sufriese una aparatosa caída durante la prueba de localización por la que tuvo que ser evacuada al hospital. Afortunadamente, no tiene ninguna rotura y su accidente no le ha impedido nominar, aunque ha tenido que hacerlo telefónicamente. Y es que, al margen del tremendo susto que nos hemos llevado con el golpe de Aurah, y del disgusto por la expulsión definitiva de Arantxa del Sol tras varias semanas marcadas por sus enfrentamientos con Ángel Cristo Jr. -que minutos antes de conocer el veredicto de la audiencia no dudaba en pronunciarse a favor de su adiós definitivo al concurso con un revelador "Arantxa a la lancha"- si algo ha dado que hablar en la última gala han sido las nominaciones: numerosas, inesperadas y que dejan a seis de los concursantes más fuertes en la cuerda floja. Unas nominaciones que han resultado más difíciles de lo habitual para todos, ya que al estar Miri y Aurah nominadas de forma directa estrechaba el cerco sobre sus compañeros de Playa Condena, que en lugar de dos candidatos a la expulsión tendría cuatro esta semana. También han sido decisivos para las votaciones los líderes de esta semana. Aunque en las últimas semanas el collar de líder ha estado entre Kiko Jiménez y Rubén Torres este jueves ha sido Marieta la que, para sorpresa de todos -incluso suya, que no ha podido contener las lágrimas- se ha impuesto a sus compañeros de 'Playa Condena, obteniendo la inmunidad y el privilegio de nominar directamente a uno de su grupo. Por parte de 'Playa Olimpo' la ganadora del preciado collar ha sido Blanca Manchón, lo que dejaba las cosas en su equipo al rojo vivo. En 'Playa Condena' las nominaciones han sido así. Kiko ha nominado a Javier Ungría; Rubén Torres a Kiko; Pedro García-Aguado a Torres y Javier a Kiko. Es decir, el más votado por sus compañeros ha sido el novio de Sofía Suescun, que ha asegurado que "quieren exponerme porque llevo dos semanas siendo líder" mientras Laura consideraba una "puñalada" que le hubiesen sacado a la palestra. Marieta, como líder, ha nominado a Pedro argumentando que le ve "bajito de energía por el tema de la comida". En 'Playa Olimpo', con Aurah y Miri sancionadas, se estrechaba todavía más el cerco y Laura Matamoros ha sido la más nombrada por sus compañeros -en concreto por Miri, Aurah, Arkano y Ángel Cristo Jr.- mientras Gorka ha nominado al hijo de Bárbara Rey. Blanca, como líder, ha nominado directamente a Arkano Por tanto, la lista definitiva de nominados que deja a algunos de los pesos pesados de esta edición en la cuerda floja es: Kiko, Pedro García-Aguado, Miri, Aurah, Laura y Arkano.