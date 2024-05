La Fiscalía francesa investiga a TotalEnergies por negligencia en la ayuda durante un atentado en Mozambique

La Fiscalía francesa está investigando a la compañía TotalEnergies por posible homicidio involuntario al cometer una posible negligencia de ayuda durante un ataque yihadista ocurrido hace tres años en Mozambique. La investigación se produce tras una denuncia judicial presentada en octubre pasado por familiares de las víctimas y supervivientes del ataque en Cabo Delgado, alegando que el gigante energético francés no protegió a sus subcontratistas. El documento de la Fiscalía de Nanterre, recogido por AFP y a su vez por Bloomberg, alegan que TotalEnergies, que estaba desarrollando un proyecto de gas natural licuado en la región, no proporcionó combustible para que los helicópteros pudieran evacuar a los civiles durante el ataque. Los islamistas, miembros de un grupo conocido por Al Shabaab -- no relacionado con el grupo yihadista somalí -- o por el nombre de Al Sunna wa Jamaa, vinculado con Estado Islámico, dejaron decenas de muertos durante su asalto en marzo de 2021 a la ciudad de Palma, donde Total lidera un proyecto de inversión extranjera de 20.000 millones de dólares en su planta de gas natural licuado en la península de Afungi. Un portavoz de TotalEnergies ha declarado que "rechaza firmemente las acusaciones" y que los equipos de la compañía en Mozambique proporcionaron ayuda urgente para evacuar a 2.500 personas de la planta, incluidos civiles, personal, contratistas y subcontratistas. Los fiscales han recopilado las observaciones tanto de la empresa como de los demandantes y evaluarán si hay motivos para investigar más adelante.