Fernando Alonso: "Hemos dado un paso atrás, será una carrera difícil"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) reconoció un "paso atrás" este sábado al terminar decimoquinto en la clasificación de la parrilla para un Gran Premio de Miami que, "de momento", "está siendo muy complicado". "No hemos encontrado el ritmo en ningún momento. Esa era nuestra posición, P15, hemos hecho algunos cambios en el coche de esta mañana, viendo ahora los resultados podemos decir que no han sido los adecuados. Ha sido un paso atrás", dijo en declaraciones a Dazn. El doble campeón del mundo no tuvo tampoco su día en el Sprint, lastrado por una acción de Lewis Hamilton (Mercedes) en la salida. "No podemos hacer nada ya, supongo que será una carrera difícil. Intentaremos aprender cosas", afirmó. "No hay tiempo en estos fines de semana para probar todas estas cosas. Un coche salió con los nuevos, yo con los usados, a ver si podemos mañana sumar algún punto, sobre todo con Lance, y salvar un fin de semana que de momento está siendo muy complicado", zanjó.