El Real Madrid conquista su Liga número 36, la quinta en una década

El Real Madrid se ha proclamado este sábado campeón de LaLiga EA Sports 2023/24 a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato, gracias a su victoria por 3-0 ante el Cádiz CF y que se unió a la derrota del FC Barcelona por 4-2 ante el Girona FC, para sumar ya un total de 36 títulos domésticos, pero sólo el quinto desde 2012. Los merengues, que lideran el palmarés nacional en Ligas conquistadas, vuelven a aumentar su ventaja respecto al Barça, campeón el año pasado, en 9 títulos, pese a que no ha sido el gran dominador en el siglo XXI, donde sólo ha reinado en nueva ocasiones. De hecho, desde 2009, es el equipo blaugrana quien más Ligas ha conseguido (9), con el añadido de ser el único capaz de reeditar título, en varias ocasiones, mientras que el Atlético de Madrid completa la terna con dos entorchados (2013/14 y 2020/21). Este flamante trofeo liguero conseguido por los de Carlo Ancelotti es el quinto en los últimos doce años, pero también el tercero en los cuatro últimos años, cadencia de títulos no habitual en el Real Madrid de este siglo, donde sólo Valencia (2), Atlético (2) y Deportivo de La Coruña (1) han sido los únicos en cruzarse en el camino de los dos 'grandes'. Ahora, el reto para el conjunto madridista será el de intentar reeditar título, algo que no logra desde que encadenase las Ligas de 20006/07 y 2007/08, y que no se ve en la Primera División desde que lo consiguiese el FC Barcelona en las campañas 2017/18 y 2018/19. La trigesimosexta Liga de los merengues también supone la cuarta para Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho Fernández y Thibaut Courtois (una de ellas con el Atlético), y la tercera para otros como Vinícius Jr., Fede Valverde, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Eder Militao. Para el centrocampista inglés Jude Bellingham, fichaje estrella de esta temporada, supone su primer gran título tras haber ganado una Copa de Alemania con el Borussia Dortmund y hace unos meses, ya en las filas madridistas, la Supercopa de España.