El líder laborista británico cree que los 'tories' "no se merecen gobernar" tras la derrota en las municipales

El líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, ha afirmado este sábado que los conservadores "no se merecen gobernar" Reino Unido tras la derrota que han sufrido en las elecciones municipales del pasado jueves. Starmer cree que esta victoria "pasará a los libros de historia" porque "habéis sido capaces de convencer a la gente de que somos un Partido Laborista cambiado, con un plan positivo para gobernar el país", ha declarado durante un acto en la de las Tierras Medias Orientales, al norte de Londres, según recoge la cadena Sky News. Estos resultados confirman que la gente "está harta de vuestra división, de vuestro caos, de vuestro fracaso", según Starmer. "Lo siento. No me importa de qué partido político seáis. Si dejáis un país pero de lo que os lo encontrasteis hace 14 años, no merecéis gobernar", ha remachado. Los comicios son "el inicio del paso de página" antes de las elecciones generales, aunque ha advertido de que "hay mucho trabajo que hacer". El Partido Laborista ha ganado importantes ciudades en las elecciones municipales celebradas el jueves, aunque todavía resta saber el resultado de Londres. El laborista Sadiq Khan se perfila como vencedor de las elecciones, aunque también se especula con una posible victoria de la candidata conservadora, Susan Hall.