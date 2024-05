Crónica del Real Madrid - Cádiz, 3-0

El Real Madrid se impuso este sábado al Cádiz (3-0) en el Santiago Bernabéu en la jornada 34 de LaLiga EA Sports gracias a los goles de Brahim Díaz, Jude Bellingham y Joselu, un triunfo que, en caso de que el FC Barcelona no gane ante el Girona, certificaría el título de Liga número 36 para el club blanco, y en el que Carlo Ancelotti reservó a buena parte de la teórica primera unidad del equipo de cara a la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Bayern Múnich. El Real Madrid logró la que es su victoria número 27 en Liga en 34 jornadas y dio un paso, que sería definitivo si el Barça no gana al Girona, para alzar el título de Liga. Todo ello en un partido que resume a la perfección la temporada liguera de los de Ancelotti, logrando sumar la que es su 18ª portería a cero en el campeonato, y en el que fue certero en el área rival. La tarde fue redonda para los blancos, que pudieron reservar a jugadores importantes como Bellingham, Vinícius, Valverde, Kroos, Rodrygo o Rüdiger, los tres primeros con minutos, de cara al partido del próximo miércoles ante el Bayern Múnich, a lo que se sumó la gran noticia de la vuelta de Thibaut Courtois, que disputó sus primeros minutos de la temporada cuajando una gran actuación. No comenzó con mucho ritmo el encuentro, aunque sí con claro dominio de la posesión por parte del equipo blanco, y tan solo el joven Arda Güler proponía desequilibrio en los primeros minutos. Hubo que esperar hasta el 10' de partido para que llegara el primer disparo a puerta del Real Madrid. Ante una bien plantada defensa cadista en bloque bajo, Militao probó suerte desde media distancia obligando la intervención de Ledesma. Lejos de enchufar al Real Madrid en el partido, la ocasión espabiló a un Cádiz que en los siguientes compases disfrutó más de la posesión del balón, llegando a merodear la portería de Courtois, aunque sin peligro. Tónica que cambió en el ecuador del primer tiempo, en el que una gran incorporación al ataque por el costado derecho de Zaldua provocó que el vasco ganara línea de fondo y pusiera un gran balón para el remate de Chris Ramos, que no fue capaz de dirigir el esférico entre los tres palos en una posición franca. La falta de tensión madridista era patente sobre el césped y una disputa entre Militao y Rubén Sobrino acabó en susto para los blancos. El extremo cadista se plantó en el mano a mano ante Courtois, pero Nacho, con un corte providencial, evitó el remate mandando el balón a córner. Era el segundo aviso de un Cádiz que crecía conforme avanzaban los minutos. Sin embargo, los locales apretaron en el último cuarto de hora de la primera mitad, haciendo trabajar a Ledesma, sobre todo con balones colgados desde las bandas, pero ninguno lo suficientemente claro para mover el marcador al descanso. El paso por los vestuarios sentó bien al Real Madrid, que en disparos de Güler y Carvajal, ambos desde fuera del área, hicieron intervenir al meta cadista. Instantes más tarde llegaría la gran ovación del día en Santiago Bernabéu. Courtois, que tras un grave error de Militao, sacó un mano a mano a Chris Ramos para evitar el gol del Cádiz, a lo que el público respondió coreando a su portero. Sería el preludio del gol de los de Carlo Ancelotti. En el minuto 52, el balón le llegó a Brahim en el costado izquierdo, pegado al pico del área. Desde ahí, el andaluz trazó la diagonal para acabar clavando el balón, con un disparo con la pierna derecha, por la escuadra de la meta de Ledesma. El partido se ponía muy de cara para el equipo merengue, que daba el estacazo, casi definitivo, a la Liga. El gol difuminó al Cádiz en el partido, que parecía un 'juguete' en manos del Real Madrid. Así, la puntilla definitiva al encuentro la puso, en el minuto 68 Jude Bellingham. El inglés, que había saltado al campo solo tres minutos antes en sustitución de un ovacionado Güler, aprovechó una gran jugada dentro del área entre Modric y Brahim para anotar su 18º gol de la temporada con un 'pase a la red', y de paso acortar la distancia con Dovbyk por el 'Pichichi'. Con todo decidido, el tramo final del partido fue una fiesta para el público del Santiago Bernabéu, que dedicó numerosos cánticos además de para sus jugadores al 'Campeones, campeones' en la que puede ser la antesala de la gran celebración que podría tener lugar a lo largo de la tarde en la Plaza de Cibeles. Además, Ancelotti aprovechó para dar minutos a Vinícius, vertical y entonado en sus acciones dejando un centro de rabona para el recuerdo, y Fede Valverde. La guinda a la fiesta llegaría en el último minuto de partido en forma de gol de Joselu, que solo tuvo que empujar un pase de la muerte de Nacho, que se había sumado al ataque. El Madrid acercó el título mientras el Cádiz se alejó de la salvación. En clave cadista, la derrota supone un paso atrás en cuanto a las opciones de permanencia de los de Pellegrino, que se mantienen a cinco puntos de la salvación aunque con un partido más que el Celta. Además, la derrota supone la cuarta jornada consecutiva sin ganar para los andaluces, que sólo han sumado uno de los últimos 12 en juego. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 3 - CÁDIZ, 0 (0-0, al descanso). --ALINEACIONES: REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Fran García; Modric, Camavinga (Valverde, min.81), Ceballos, Güler (Bellingham, min.65); Brahim (Vinícius, min.73) y Joselu. CÁDIZ: Ledesma; Zaldua (Carcelén, min.66), Chust, Fali, Javi Hernández; Navarro (Alejo, min.84), Alcaraz, Escalante, Álex Fernández (Lucas Pires, min.66), Sobrino (Maxi Gómez, min.75); Ramos (Juanmi, min.75). --GOLES: 1-0, min.51, Brahim. 2-0, min.68, Bellingham. 3-0, min.90+3, Joselu. --ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a Zaldua (min.38) en el Cádiz. --ESTADIO: Santiago Bernabéu, 72.654 espectadores.