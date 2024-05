Costa pide al nuevo Gobierno luso que no vea metas europeas como imposición de Bruselas

Lisboa, 4 may (EFECOM).- El exprimer ministro de Portugal el socialista António Costa destacó este sábado los avances económicos que logró su Gobierno dentro de la Unión Europea y recordó al nuevo Ejecutivo conservador que las metas lusas no deben ser vistas como una imposición de Bruselas.

Costa defendió su postura en un artículo de opinión publicado en el medio Correio da Manhã, en el que lamentó que el nuevo Gobierno de Luís Montenegro (centroderecha), que asumió en abril, haya decidido integrar los Asuntos Europeos en el Ministerio de Exteriores, cuando antes era una Secretaría de Estado que dependía directamente del primer ministro.

"Persiste el extraño hábito de hablar de la Unión Europea o de Europa como si fuera algo del exterior y no fuéramos parte constitutiva de ese todo. Se dice que 'viene de' Europa, como si Portugal no fuera Europa, o 'Bruselas decidió', como si no participáramos en esa decisión", escribió el socialista en el que es su primer artículo de opinión en 10 años en este medio de comunicación.

"Directa o indirectamente, somos nosotros los que decidimos lo que la Unión decide", añadió el exjefe de Gobierno.

Asimismo, Costa quiso destacar su legado tras ocho años en el gobierno, a los que les puso fin al dimitir el pasado noviembre después de que la Fiscalía informara que lo investigaba en un caso de supuesta corrupción, entre otros delitos, relacionado con negocios del litio, el hidrógeno verde y un centro de datos.

En estos ocho años la economía portuguesa redujo su distancia con Alemania, Francia o España, afirmó, e invitó al nuevo Ejecutivo a continuar "en este camino", que va en una "buena dirección" y cuando todavía "falta mucho por andar".

"Este es un camino que recorremos orgullosamente acompañados por nuestros socios en el seno de la Unión Europea", insistió.

Este martes, 7 de mayo, se cumplirán seis meses de la dimisión de António Costa, sin que haya sido citado, imputado o sepa de qué es sospechoso. EFECOM

cch